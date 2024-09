Coração Partido: Alejandro Sanz posta versão de Menos é Mais Com doze dias de seu lançamento, a faixa já ultrapassa 10 milhões de streams Cartão de Visita|Do R7 11/09/2024 - 22h01 (Atualizado em 11/09/2024 - 22h01 ) ‌



Com doze dias de seu lançamento, a faixa já ultrapassa 10 milhões de streams

Em apenas doze dias desde seu lançamento, “Coração Partido”, novo hit do Menos é Mais, acumula mais de 10 milhões de streams e atinge a marca da 48° posição no TOP 200. Para deixar este marco ainda mais especial, os pagodeiros tiveram a honra de serem repostados na rede social por Alejandro Sanz, cantor espanhol dono da versão original de ‘Corazón Partio’- grande sucesso no mundo todo.

Muito feliz com a homenagem, Alejandro compartilhou em seu perfil o reels oficial da nova versão e escreveu: “Peço um minuto para que vocês entrem aqui (link do Youtube). Linda homenagem, com esse toque que só o Brasil consegue fazer. Obrigado Menos é Mais”

“Estamos muito felizes com isso, somos muito fãs do Alejandro e ver que ele gostou da nossa versão, é uma sensação indescritível. Quando ‘Coração Partido’ chegou em nossas mãos, tínhamos certeza que seria um hit, só podemos agradecer a todo nosso público que abraçou muito ela com a gente” compartilha Goés.