Costao conquista selo de aprovação do Prêmio Melhores Destinos 2023/2024

Empreendimento localizado em Florianópolis teve média superior em quatro quesitos de avaliação: Gastronomia, Conforto, Estrutura e Lazer

O Costao do Santinho Resort tem o orgulho e a alegria de comunicar aos colaboradores e hóspedes e a todos que integram o trade turístico que foi selecionado como um dos melhores resorts do Brasil do Prêmio Melhores Destinos 2023/2024. A premiação contou com a participação de mais de 26 mil leitores do maior site de conteúdo de viagens do Brasil e avaliou mais de 200 resorts, o que a torna uma das mais importantes do setor no Brasil.

Localizado ao Norte da Ilha de Santa Catarina, em Florianópolis, com 32 anos de história de preservação ambiental, valorização cultural e sustentabilidade, o Costao foi avaliado nos quesitos Gastronomia, Conforto, Estrutura e Lazer, e somente aqueles que alcançaram a média superior a 7 nos quesitos recebem o selo de aprovação do Prêmio Melhores Destinos. "Vocês fazem parte desse seleto grupo dos melhores resorts do Brasil devido ao alto nível de atendimento e satisfação proporcionadas aos nossos leitores", destaca Leonardo Marques, fundador da Melhores Destinos.

Segundo Marques, o selo do Prêmio Melhores Destinos é o reconhecimento de que o Costao oferece atendimento de excelência aos hóspedes, com experiência de alto nível, conforto superior e gastronomia de alto padrão. "O que só é possível com uma equipe dedicada e capacitada. Apenas um resort de alto nível é capaz de proporcionar esse grau de excelência aos seus clientes. Recebam nossos parabéns, da equipe Melhores Destinos", completa.

A diretora Comercial e de Marketing do Costao, Daniela Rocco, agradece o reconhecimento e destaca o papel dos colaboradores. "É sempre bom ganhar o reconhecimento. É a certeza de que estamos no caminho certo, e ao mesmo temo, mais um incentivo para tentar fazer melhor. Todos aqui, no Costao, têm um objetivo muito claro: proporcionar experiências únicas e memoráveis para nossos hóspedes. Acredito que estamos conseguindo, com ajuda também de toda a estrutura do resort, afinal estamos em um dos lugares mais lindos de Santa Catarina".