Costao remodela principal restaurante e amplia espaço para crianças

Ações de renovação da estrutura prosseguem para proporcionar uma experiência inesquecível para hóspedes e visitantes do empreendimento

Em continuidade aos trabalhos de renovação e atualização da estrutura, o Costao do Santinho Resort prossegue com uma série de ações visando oferecer mais comodidade e conforto para os hóspedes e visitantes. Uma delas é a remodelação do Restaurante Nossa Senhora das Ondas, principal espaço gastronômico do resort. Outra é a criação da Vila Kids, um novo espaço voltado exclusivamente para os pequenos visitantes do melhor resort do Brasil.

Novidades no restaurante

“O Restaurante Nossa Senhora das Ondas é um dos ambientes mais visitados pelos hóspedes do Costao, afinal é utilizado para café da manhã, almoço e jantar. As mudanças visam ampliar a praça de buffet com a criação de dois ‘showcookings’. Ou seja, com a alteração no layout, o restaurante vai oferecer uma melhor experiência gastronômica, uma vez que o hóspede poderá acompanhar a finalização do seu prato”, destaca Leonardo Freitas, copresidente do Costao.

Na área de ala minuta e estações temáticas (pizzas, massas e grelhados), as mudanças também incluem uma melhor distribuição dos alimentos, oferecendo mais opções de escolha para os hóspedes. Já no interior da cozinha, a renovação compreende a troca de revestimentos e instalação de equipamentos modernos. Por fim, na área conhecida como Ninhos dos Pássaros, também foi remodelada para recepção dos hóspedes com café e aperitivos.

Vila Kids

Atendendo a crescente demanda de famílias com filhos pequenos, o Costao também decidiu pela criação de um espaço mais amplo, de 1.600 m², com diversas atrações, para atender crianças de 0 a 11 anos. Batizado de Vila Kids, o espaço contará com estruturas distintas: uma para atendimento de crianças de 0 a 3 anos e outra para crianças de 4 a 11 anos.

Localizado próximo da área social, a Vila Kids também terá espaço para oficina de arte, fraldário, banheiros, copa, brinquedos recreativos, brinquedos de aventura, sala tecnológica, restaurante infantil e um diferencial, que será uma sala sensorial voltada para crianças autistas, com a possibilidade de acompanhamento dos pais. "O público infantil merece toda nossa atenção e a Vila Kids é exemplo dessa importância que os pequenos têm para uma família. Para nós, eles também são protagonistas e o propósito do Costao é criar memórias inesquecíveis para toda a família", finaliza Leonardo Freitas.