Costao Sertanejo: música e diversão para toda a família Gabriel Sater, Fernando e Sorocaba e Felipe Araújo são as atrações do festival realizado no Melhor Resort do Brasil, em Florianópolis... Cartão de Visita|Do R7 19/08/2024 - 16h46 (Atualizado em 19/08/2024 - 16h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Gabriel Sater, Fernando e Sorocaba e Felipe Araújo são as atrações do festival realizado no Melhor Resort do Brasil, em Florianópolis

Reconhecido como referência em eventos e shows, o Costao do Santinho Resort apresenta nesta semana ( 22 a 25 de agosto) o Costao Sertanejo, um festival imperdível com música e diversão para toda a família. A programação conta com três grandes atrações da música sertaneja: Gabriel Sater (23), Fernando & Sorocaba (24) e Felipe Araújo (25).

O Costao Sertanejo é um dos pacotes temáticos oferecidos pelo resort durante a temporada mais aconchegante do ano, entre os meses de maio a agosto. Além das atrações nacionais, uma programação especial foi montada para os quatro dias do Costao Sertanejo. Entre as atividades estão happy hour, festival de espetinhos com Ilha de chopp e roda de viola, oficina de chimarrão com abordagem da cultura gaúcha, trilha eco cultural com visita ao museu sub aquático, fogo de chão com marshmallow e quermesse infantil, feira Costao Country (itens típicos regionais das serras catarinense e gaúcha), Bom Dia Costao com apresentação de grupo folclórico regional, Sunset com a dupla Vini e Lucas, entre outras.

"Dentro de nosso compromisso em oferecer experiências memoráveis para nossos hóspedes, estamos empolgados em apresentar o Costao Sertanejo. Este evento busca proporcionar momentos de alegria e celebração, e aproximar fãs dos seus ídolos. É aquela oportunidade de assistir a um show com todo o conforto e depois se encontrar com o ídolo para uma selfie”, relata o gerente de Entretenimento e Eventos do Costao, Daniel Sardinha Pedrette.

‌



ATRAÇÕES IMPERDÍVEIS

As atrações do Costao Sertanejo estão imperdíveis. O cantor e ator Gabriel Sater faz sua estreia no Costao, seguindo os passos do pai, Almir Sater, que fez um show incrível no resort em 2018. Já Fernando e Sorocaba são compositores consagrados do gênero, com inúmeros hits, assim como o goiano Felipe Araújo, que se consagrou em 2019 com o hit do ano “Atrasadinha”, ao lado do cantor Ferrugem .