CountryBeat e Luan Pereira lançam hit contagiante no projeto AgroPlay Verão 3 "Ela Quer Sentar na Minha Ram" chega em todas as plataformas de áudio nesta quinta-feira, 20, às 21h

"Ela Quer Sentar na Minha Ram" chega em todas as plataformas de áudio nesta quinta-feira, 20, às 21h

A terceira edição do AgroPlay Verão continua trazendo sucessos e, nesta quinta-feira (20), mais uma faixa inédita do projeto chega para animar o público. A dupla CountryBeat se une a Luan Pereira para lançar "Ela Quer Sentar na Minha Ram", uma música que promete conquistar as playlists e se destacar ainda mais entre os sucessos do verão. A parceria fica disponível em todas as plataformas nesta quinta-feira, 20, às 21h, e seu videoclipe chega no YouTube no dia seguinte, 21, às 11h.

Com batidas envolventes e uma letra chiclete que traz toda a energia do agro POP, a nova trilha é carregada de estilo e personalidade, seguindo a tendência de grandes hits que vêm dominando as plataformas digitais.

“Estou muito empolgado com essa colaboração! Tenho certeza que ela vai grudar na cabeça de todo mundo, sem contar que o clipe ficou surreal. É o LP e o CountryBeat juntos novamente para o AgroPlay Verão 3!” compartilha Leo Souzza. “'Ela Quer Sentar na Minha Ram' tem tudo o que a galera gosta: batida envolvente, uma letra marcante e uma energia única. Trabalhamos muito para entregar uma música que faça todo mundo curtir e cantar junto, e temos certeza de que será um grande sucesso!”, acrescenta Mateus Félix.

‌



O AgroPlay Verão tem sido um verdadeiro fenômeno, reunindo grandes nomes do cenário e acumulando milhões de streams. O projeto não só reafirma a força do agro pop, como também embala o público com hits contagiantes e de letras marcantes, que dominam as playlists e as redes sociais.

Ela Quer Sentar Na Minha Ram - AgroPlay, CountryBeat, Luan Pereira

‌



Lançamento: 20 de fevereiro de 2025

Compositores: Leo Souzza, Mateus Félix, Dudu Soares

‌



Letra:

Cheguei de chapéu

Ela viu que eu tenho o mel Foi a noite toda desejando Mordeu o canudin Piscou olhando pra mim Quando eu vi a gente já tava beijando O que elas veem em nós O que elas quer com nós Será que já tão enjoada dos playboy O que elas veem em nós O que elas quer com nós Tão viciada na pegada do cowboy Ela quer sentar na minha ram, aham, aham Ela quer sentar na minha ram, aham, aham Ela quer sentar na minha ram, aham, aham Ela quer sentar na minha ram, aham, aham Ela quer sentar na minha ram O que elas vê em nós O que elas quer com nós Será que já tão enjoada dos playboy O que elas vê em nós O que elas quer com nós Tão viciada na pegada dos cowboy Ela quer sentar na minha ram, aham, aham Ela quer sentar na minha ram, aham, aham Ela quer sentar na minha ram, aham, aham Ela quer sentar na minha ram, aham, aham Ela quer sentar na minha ram, aham, aham Ela quer sentar na minha ram, aham, aham Ela quer sentar na minha ram, aham, aham