CountryBeat lança videoclipe do hit “Os Rodeio Ta Chegando” e reforça fenômeno nas redes sociais

A dupla CountryBeat anunciou o lançamento do clipe de “Os Rodeio Ta Chegando” para as 11h desta terça-feira, 1º de abril, no YouTube. Gravado no final de março no Parque de Eventos de Colorado, durante a renomada Festa do Peão de Boiadeiro de Colorado 2025, no Paraná, evento reconhecido nacionalmente como o maior rodeio do Sul do Brasil, o videoclipe capturou toda a energia e emoção do público, reforçando o sucesso crescente da música no cenário agronejo.

Com uma pegada animada e batidas de funk, as cenas contam com dançarinos, efeitos visuais e uma coreografia envolvente, criada por ninguém menos que Ana Castela, responsável pela famosa "dancinha" que tem viralizado nas redes sociais em mais de 8 mil vídeos. A música, que já é um verdadeiro fenômeno, é a grande promessa para essa temporada de rodeios tão aguardada.

A música tem a autoria dos próprios cantores da dupla, Léo Souzza e Mateus Felix, em parceria com Guilherme Ferraz e Tiago Marcelo, e tem conquistado um espaço crescente nas plataformas digitais, refletindo o talento e a sintonia do projeto.

A produção do clipe foi realizada pela AgroPlay Music, em parceria com a produtora SETE4. A direção ficou por conta de Jacques JR, enquanto a edição foi feita por Jacques JL e André França. Já a produção executiva foi assinada por Mika Segura e Nay, com Jean Carlos na gestão social e Douglas Alessi como Label Manager.