Cristina Amaral grava DVD "Uma Saudade Chamada Nelson Gonçalves" A cantora e compositora Cristina Amaral retorna aos palcos para homenagear um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos,... Cartão de Visita|Do R7 31/07/2024 - 23h43 (Atualizado em 31/07/2024 - 23h43 ) ‌



A cantora e compositora Cristina Amaral retorna aos palcos para homenagear um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos, Nelson Gonçalves. O show intitulado “Uma Saudade Chamada Nelson Gonçalves”, celebra a obra e carreira do cantor e compositor, um dos ícones da Música Popular Brasileira. Com 1h30 de duração e acompanhada da sua banda composta por músicos multiinstrumentistas, Cristina faz uma viagem no tempo com músicas imortalizadas na voz do espetacular cantor Nelson Gonçalves, com algumas canções de arranjos revisitados aos ritmos de samba, jazz e MPB.

Crisitna convidou um time de aristas, que participarão do DVD. Roberta Campos, Mevinha Queiroga, Cezzinha, Lourdinha Oliveira e Conde Só Brega se unirão à Cristina nessa linda homenagem a um dos maiores cantores que o Brasil já teve.

SHOW - Durante 1h30 minutos o público tem um espetáculo de qualidade em homenagem a Nelson Gonçalves. Um repertório de grandes composições de Capiba, Herivelto Martins e do grande parceiro musical de Nelson, o Adelino Moreira. O projeto de iluminação é assinado por Arnaldo Mariano, já roteiro, produção e cenografia são assinados por Saulo Aleixo.

O BOÊMIO – assim era chamado Nelson Gonçalves que este ano completou 26 anos de sua morte. Nelson é considerado um dos principais cantores e o segundo maior vendedor de discos do país, além de ser dono de uma voz com timbre inconfundível, que transformou dezenas de canções em clássicos que marcaram gerações. “Está sendo um imenso desafio e um enorme prazer homenagear esse ícone. É lindo ver e ouvir o público cantando todas as canções, que são atemporais. É impossível não relembrar boas histórias através das canções dele”, diz Cristina Amaral.

Ficha Técnica

Idealização, roteiro, cenografia e direção: Saulo Aleixo

Intérprete: Cristina Amaral

Programação de iluminação: Arnaldo Mariano

Direção Musical e arranjos: Jefferson Cupertino / Thiago Albuquerque

Bateria: Silva Barros

Percussão: Jarbinhas

Piano e teclado: Thiago Albuquerque

Guitarra e violões: Bené Sena

Contrabaixo: Jefferson Cupertino

Figurinos: Eliete Mayer

SERVIÇO

Cristina Amaral – Gravação do DVD “Uma Saudade Chamada Nelson Gonçalves

Domingo, 11 de agosto, 18h

Teatro do Parque

Ingressos: R$ 100 inteira / R$ 50 meia-entrada / R$ 80 + 1kg de alimento social

Vendas no Sympla https://bileto.sympla.com.br/ event/93804/d/255287/s/1742132