Dançarinos brasileiros ganham campeonato mundial de Zouk nos EUA Os dançarinos brasileiros Ana Reis e Pedro Castro ganharam recentemente o campeonato mundial Brazilian Zouk World Championship que... Cartão de Visita|Do R7 17/10/2024 - 16h28 (Atualizado em 17/10/2024 - 16h28 )

Os dançarinos brasileiros Ana Reis e Pedro Castro ganharam recentemente o campeonato mundial Brazilian Zouk World Championship que aconteceu em Phoenix Arizona , nos EUA. O casal levou o primeiro lugar na categoria Showtime Profissional que engloba técnicas de dança do zouk brasileiro e passos acrobáticos.

Ana e Pedro também participaram de outras categorias individualmente neste campeonato, do qual Ana levou o primeiro lugar na categoria avançado, segundo lugar na categoria Strictly Zouk e quarto lugar no solo followers Division. Já Pedro conquistou o segundo lugar na categoria All Star.

Além destas premiações que aconteceram recentemente, os zoukeiros, também já participaram e foram premiados em outras competições nacionais e internacionais.

Os dançarinos que nasceram no Rio de Janeiro e estão ganhando o mundo com a arte de dançar , escolheram o zouk brasileiro para competir e difundir mundo afora por verem no estilo uma forma muito libertadora de dançar. Isso porque é possível dançar zouk ao som de vários ritmos, como por exemplo: R&B. Lambada, Pop, MPB e Zouk Caribenho.

Mas todo este sucesso e conquistas são resultados de muita dedicação e estudos que se iniciaram ainda na infância. No caso de Ana, seu primeiro contato com a arte aconteceu aos 5 anos através das aulas de jazz, balé clássico e contemporâneo no Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro- ISERJ. Aos 12 ela foi para a Escola Estadual de Danças Maria Olenewa, do Teatro Municipal do Rio de Janeiro (EEDMO) e um tempo depois teve seu primeiro contato com o Zouk no Ensino Médio-técnico no Instituto Federal do Rio de Janeiro. Foi neste momento que conheceu Pedro que também estudava no local, e como faziam parte do departamento de dança da escola começaram a trocar seus conhecimentos. Ela ensina balé para ele e ele ensinava o zouk para ela. Não demorou muito para nascer esta parceria de sucesso.

Já Pedro teve seu contato com a dança por causa do esporte, é que seu professor de Muay Thai que também ministrava aula de dança o levou para o Centro de Dança Alex Carvalho. E depois da primeira, o menino carioca, não parou mais, tornando-se bolsista do local e se profissionalizando depois em ritmos ligados à dança de salão.

Tanto Ana quanto Pedro tiveram oportunidade de fazer parte no ano de 2021 do renomado Centro de Movimento Deborah Colker. No local, além de ministrarem aula para crianças, puderam se desenvolver em várias vertentes da arte de dançar. E depois de todas estas oportunidades em 2023 foram convidados para levar o estilo brasileiro de dançar zouk para o Canadá, mais precisamente no Centro de danças brasileiras que fica em Toronto.

Atualmente, Ana e Pedro, ministram aula de zouk brasileiro, lambada , bolero em forró , nos Estados Unidos. Onde também são convidados para fazer shows, participar de congressos e como coreógrafos. Além de claro, se dedicarem às competições de zouk e os famosos Jack & Jill