Dani Black revela "o - Uma Cidade Chamada Eu Mesmo - Parte 1", primeira parte de seu novo álbum Primeira parte do álbum chega com produção de Los Brasileros e sonoridade pop

Ouça "o - Uma Cidade Chamada Eu Mesmo (Parte 1)"

O cantor e compositor Dani Black acaba de lançar a primeira parte de seu novo álbum, intitulada "o - Uma Cidade Chamada Eu Mesmo - Parte 1". Este lançamento marca o início de um projeto inovador, que será dividido em três partes, com a segunda prevista para o próximo semestre, que culminará em um terceiro lançamento, o álbum completo. A primeira parte chega com dez faixas que prometem surpreender os fãs com uma sonoridade mais pop e uma energia única.

"Esse álbum começou como normalmente começam os meus álbuns, com três canções que foram feitas em sequência. Quando fiz essas três canções, senti que tinha começado algo novo, uma vibração mais pop, mais pra fora," explica Dani Black sobre o processo criativo do novo trabalho. "Elas trazem uma energia de querer sair pra fora, de trazer o corpo para balançar, a garganta para cantar junto, com refrões fortes. Isso me deu a certeza de que tinha um álbum nas mãos."

O trabalho "o - Uma Cidade Chamada Eu Mesmo - Parte 1" foi produzido em parceria com o talentoso coletivo Los Brasileros, responsável por diversos hits recentes de artistas como Jão, Di Ferrero e Big Up. "A cereja do bolo foi a minha junção com os produtores, os Los Brasileros. Eles são caras do pop e essa junção foi o lance que realmente traçou o processo criativo do disco," revela Dani Black. "Criamos uma sonoridade inédita tanto para mim quanto para eles, trazendo um lado mais pop do meu som, que sempre esteve presente, mas que agora vem com força à tona."

A decisão de lançar o álbum em partes vem do desejo de contar uma história com diferentes moods e cores, que juntas formam uma narrativa coerente. "A ideia veio através desse símbolo que foi criado: uma bola, um traço e um triângulo, que juntos formam uma figura que lembra um homem, uma chave, uma fechadura," comenta Dani Black. "Minha irmã e diretora criativa, Patricia Black, visualizou isso através de um desenho meu e disse que eram três partes, três capítulos desta jornada. Assim surgiu a ideia de lançar o álbum em três partes."

Além de explorar diferentes temas e emoções, o álbum também reflete uma mistura única de sensualidade e sentimento. "Acho que a mensagem que esse álbum traz é sobre o amor, uma junção entre a sensualidade das canções e da sonoridade com um lugar bem coração, bem sentimento," diz Dani Black. "É um álbum que fala sobre essa energia visceral e amorosa, uma conversa entre o que está dentro de nós e a importância de se abrir para o mundo."

Musicalmente, a primeira parte do álbum apresenta uma estética sonora pop, com gravações eletrônicas e beats produzidos por os Los Brasileros. "A estética é bem a junção dos Los Brasileiros e Dani Black. A canção está sempre lá, é a minha maior paixão, fazer lindas canções, seja para cantar junto ou para refletir," afirma o artista.

O trabalho ganhará um videoclipe da faixa "Quero você", que poderá ser assistido em breve no canal oficial de Dani Black no YouTube. O audiovisual foi dirigido por Ygor de Oliveira e filmado em São Paulo.

Com o lançamento de "o - Uma Cidade Chamada Eu Mesmo - Parte 1" se aproximando, Dani Black convida todos a embarcarem nesta nova jornada musical repleta de surpresas, pérolas e participações especiais. "A partir do dia 29 de maio, a primeira parte estará disponível nos aplicativos de música, mas ainda temos mais dois níveis de canções a serem descobertos," conclui Dani Black. Prepare-se para se conectar profundamente com as emoções e a energia de um dos artistas mais inovadores da música brasileira contemporânea.

CONFIRA A TRACKLIST DE "o - UMA CIDADE CHAMADA EU MESMO - PARTE 1"

Quero Você Levitando Allice Carrossel Sem medo de errar É bom Nascer de novo o Levitando 2 Quero você - Ao vivo

Sobre Dani Black:

Dani Black é cantor, guitarrista, violonista e compositor. Com quatro discos e um DVD lançados, já recebeu indicações no Grammy Latino e no Prêmio da Música Brasileira. Figura entre os nomes de destaque da nova geração da música brasileira e suas músicas já foram gravadas por Ney Matogrosso, Gal Costa, Elba Ramalho, Zélia Duncan, Maria Gadú, entre outros.

Links Dani Black:

