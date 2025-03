Danilo e Davi atingem milhões de plays com “Apaga Apaga Apaga”

Veja o vídeo: https://www.youtube. com/watch?v=WLhMxtuZr70

Quem nunca escreveu uma mensagem e achou melhor apagar? “Apaga Apaga Apaga”, hit da dupla Danilo e Davi, retrata um sentimento bem comum: mandar ou não uma mensagem. A música caiu no gosto do público e se tornou uma queridinha nas playlists espalhadas pelo Brasil.

Sucesso consagrado, o som dos artistas tem visto seus números aumentarem de maneira estrondosa. No Spotify, “Apaga Apaga Apaga” soma mais de 41 milhões de plays, além de alcançar o TOP 50 na plataforma. Já no YouTube, o vídeo da música, em que os cantores dão um show de performance, já possui mais de 51 milhões de visualizações e ficou no TOP 3. E não para por aí! A dupla chegou à marca do TOP 30 no Amazon Music e TOP 20 no Deezer.

A música ultrapassou a barreira e conquistou também o público do audiovisual. No Instagram, o áudio original já foi usado mais de 33 mil de vezes em criações de conteúdos na plataforma, além de aparecerem em posts de Neymar, Deolane, Luan Pereira, Marília Tavares e outros. Já no TikTok, os usuários criaram mais de 56 mil vídeos e tornaram o hit uma trend com diversas publicações de humor.

Emocionados com toda a repercussão da música, a dupla abriu seu coração sobre esse momento importante na carreira. “Acho que todo mundo já viveu esse momento de escrever e apagar uma mensagem, né? Quando escrevemos ‘Apaga Apaga Apaga’, a ideia era justamente falar desse sentimento — e ver a música chegar tão longe, com tanta gente se identificando, é gratificante demais!”, declara Danilo.

“A gente nunca imaginou que essa música ia tomar essa proporção! São milhões de plays, milhões de visualizações… Mas, mais do que isso, é a conexão que ela criou com as pessoas. Saber que nossa música está tocando em tantas playlists pelo Brasil é uma felicidade enorme!”, completa Davi.

“Apaga Apaga Apaga” é parte do quarto projeto audiovisual de Danilo e Davi, gravado em fevereiro do ano passado, na Prainha Tamboré, em Alphaville, São Paulo. Além do sucesso, o compilado também conta com a regravação da faixa “Fumo da Noite”, que traz a participação de seus padrinhos, Marcos & Belutti