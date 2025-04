Danni Guerra transforma o cotidiano em poesia sonora em novo single "Simples" Com influência marcada pela Black Music, ele constrói uma carreira marcada pela autenticidade Cartão de Visita|Do R7 22/04/2025 - 21h26 (Atualizado em 22/04/2025 - 21h26 ) twitter

Já disponível nas plataformas digitais, a canção “Simples” é o mais novo lançamento do cantor, compositor e produtor musical Danni Guerra. O single nasce de uma reflexão sensível e crítica sobre a forma como complicamos aquilo que, em essência, é leve e extraordinário: o cotidiano.

“Simples” celebra o valor do presente, da vida comum e dos momentos aparentemente banais que, vistos sob o prisma certo, revelam uma beleza profunda. A música convida o ouvinte a reencontrar a leveza, a plenitude e o extraordinário escondido no ordinário, mesmo diante dos desafios da existência.

Produzida integralmente por Danni Guerra – da composição à produção instrumental e vocal – a faixa foi gravada no estúdio Top Music, com mixagem e masterização assinadas por Dhanathom Gomes. O single ganha ainda mais vida com um videoclipe good vibes, já disponível no canal YouTube (Danni Guerra), com direção e produção de Genialdo Costa.

Além de músico, Danni Guerra é guitarrista, compositor, produtor musical, teólogo, mestre e doutor em Ciências da Religião. Com alma pop e influência marcada pela Black Music, ele constrói uma carreira marcada pela autenticidade, sensibilidade e profundidade.

Assista "Simples": https://www. youtube.com/watch?v= 3yBt638MJFI