Das praias mais bonitas ao pior futebol do mundo: conheça 10 curiosidades sobre Anguilla Anguilla é um verdadeiro tesouro no Caribe, famosa por suas praias deslumbrantes e ambiente acolhedor e tranquilo, sem sinais de overtourism... Cartão de Visita|Do R7 17/10/2024 - 16h09 (Atualizado em 17/10/2024 - 16h09 )

Anguilla é um verdadeiro tesouro no Caribe, famosa por suas praias deslumbrantes e ambiente acolhedor e tranquilo, sem sinais de overtourism. Mesmo sendo um dos menores territórios das Américas, a ilha é rica em cultura, história e peculiaridades que a tornam um destino intrigante. Desde a natureza exuberante até as tradições locais, aqui estão algumas das curiosidades mais interessantes sobre esta ilha encantadora:

1. Tamanho pequeno, impacto grande

Anguilla é um dos menores territórios das Américas, com apenas 96 km² de área e 61 km de costa. Apesar do tamanho reduzido, a ilha é famosa por suas praias deslumbrantes e cultura vibrante, oferecendo uma experiência rica e diversificada, mas nunca ficando cheia de turistas. Além disso, a densidade populacional é baixa, permitindo que os visitantes desfrutem de um ambiente mais tranquilo e relaxante, longe das multidões típicas de destinos turísticos maiores.

2. Clima agradável o ano todo

Com uma temperatura média anual de 27°C, Anguilla proporciona um clima perfeito para férias durante todo o ano. Esse calor convida os viajantes a explorar as belezas naturais da ilha, seja nas praias ou em atividades ao ar livre. A temporada de furacões no Caribe, que vai de julho a novembro, pode trazer algumas chuvas, mas a maioria dos dias ainda é ensolarada, tornando-a uma opção atraente fora da alta temporada.

3. Acomodações para todos os gostos

Embora Anguilla seja conhecida por seus hotéis e vilas de luxo, há opções de hospedagem acessíveis. É possível encontrar acomodações que variam entre US$ 200 e US$ 400 por noite para casais, permitindo que mais pessoas desfrutem desse paraíso caribenho. Além dos hotéis e resorts 5 estrelas, muitos visitantes optam por aluguéis de temporada, como vilas e apartamentos, que oferecem uma experiência mais aconchegante e a oportunidade de cozinhar pratos locais.

4. O pior futebol

A seleção de futebol de Anguilla é considerada uma das piores do mundo. A equipe nunca participou de uma Copa do Mundo ou da Copa Ouro da CONCACAF. Em 2020, estava na penúltima posição do ranking da FIFA, mas conseguiu melhorar sua posição em 2023, alcançando a 207ª colocação.

5. O voo mais curto do mundo

O voo comercial entre Anguilla e St. Maarten é o mais curto do mundo, levando menos de 10 minutos. Devido à brevidade do trajeto, não há serviço de bordo, mas os passageiros são recompensados com vistas espetaculares do mar cristalino do Caribe.

6. Bandeira única

A bandeira de Anguilla é distinta, apresentando três golfinhos que simbolizam resistência, união e força. Esses golfinhos estão dispostos em um círculo, com uma base azul-turquesa que representa o mar que banha a ilha, refletindo a identidade local. A escolha dos golfinhos também representa a rica vida marinha da região, enfatizando a importância da preservação ambiental.

7. Ilha de renome mundial

Anguilla é frequentemente mencionada como um dos melhores lugares do mundo para relaxar à beira-mar. Recentemente foi eleita a segunda melhor ilha do Caribe pela Condé Nast Traveler e, de acordo com o World Travel Awards 2024, é o principal destino culinário no Caribe.

8. IA é responsável por 10% do PIB da ilha

Na década de 1980, Anguilla recebeu o domínio de internet “.ai”, que se tornou uma fonte significativa de receitas para a região. Atualmente, a ilha arrecada milhões de dólares por mês utilizando esse cadastro, atraindo empresas do setor de tecnologia interessadas em utilizar a extensão para serviços de inteligência artificial. O crescimento explosivo da IA ​​trouxe uma nova fonte de rendimento para Anguilla, transformando um simples domínio numa oportunidade económica.

9. Refúgio para celebridades

Anguilla é um destino procurado por celebridades que desejam escapar da atenção da mídia. Personalidades como Paris Hilton e Denzel Washington são frequentadores conhecidos, optando por alugar vilas em locais exclusivos como Shoal Bay. Outras celebridades são visitantes frequentes, como Adele, Paul McCartney, Michael Jordan e Harry Styles.

10. Cabras à vista

As cabras são uma presença notável em Anguilla. Esses animais são frequentemente vistos vagando pelas ruas e até mesmo nos jardins de resorts, criando uma cena curiosa e divertida que encanta os visitantes. A presença das cabras também reflete a vida rural da ilha, onde elas desempenham um papel importante na cultura e na economia local.

Anguilla é um destino único e fascinante. Seja pela beleza natural, pela cultura vibrante ou pelas peculiaridades, a ilha promete experiências inesquecíveis para todos os que a visitam.

Para informações sobre Anguilla, visite o site oficial: www.IvisitAnguilla.com. E siga-nos no Instagram: @VisiteAnguilla. Hashtag: #MyAnguilla.