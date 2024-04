Davi Kneip junta diferentes gerações do funk em “Sócios 2.0”, single com Valesca Popozuda Kneip continua com a pegada do funk de BH, de onde vem, mas mistura gerações e estilos do gênero na nova faixa, já disponível em todas...

Alto contraste

A+

A-

Kneip continua com a pegada do funk de BH, de onde vem, mas mistura gerações e estilos do gênero na nova faixa, já disponível em todas as plataformas via ONErpm

Cartão de Visita - Entretenimento Cartão de Visita - Entretenimento (Cartão de Visita - Entretenimento)

Um dos maiores sucessos da nova geração do funk, Davi Kneip lança, nesta sexta-feira (16), seu mais novo single, intitulado “Sócios 2.0”, parceria com Valesca Popozuda, DJ Caetano, DJ Biel do Anil, MC Aleff, McLOVIN e Mousik. Unindo diversas gerações do funk, Davi Kneip não perde suas raízes na sonoridade de BH, mesclando influências na nova faixa.

Ouça “Sócios 2.0”.

Com produção de DJ Caetano, “Sócios 2.0” conta com um beat único, além da identidade vocal marcante de Kneip, acompanhada pela lendária Valesca Popozuda, com seu timbre inconfundível. Já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, o novo single de Davi Kneip vem com uma vibe envolvente e sensual.

"Estava muito ansioso para esse lançamento, pois mistura um pouco de várias gerações dos mais diferentes estilos do Funk, na pegada do Funk de BH, que vem crescendo cada vez mais", afirma o artista.

Aos 24 anos, Davi Kneip já marcou sua presença no cenário do funk atual, tendo seu nome em diversos hits dos últimos anos, logo, este novo single vem como uma celebração do gênero musical pelo qual ele tem tanta paixão. Além disso, o artista também já passou pela TV, e é empresário, organizando seu próprio evento, o “Baile do Kneip”, pelo Brasil inteiro.

O novo lançamento de Davi Kneip também receberá, além do lançamento oficial nas plataformas digitais, um vídeo disponibilizado no canal do artista no Youtube. O videoclipe, que será lançado ao meio-dia da sexta do lançamento (16), é completamente animado, trazendo uma camada lúdica para “Sócios 2.0”.

Sobre Davi Kneip: Com apenas 24 anos, Davi Kneip se consolidou no mercado musical como DJ. Ele, que começou sua carreira artística na TV após passagens pelo SBT e Band, coleciona parcerias com grandes nomes do funk, como MC L da Vinte, MC Rick, Felipe Original, MC Gosta, entre outros.

Kneip tem talento para a música e também para o empreendedorismo. Montou seu próprio evento, o ‘Baile do Kneip’, que por onde passa arrasta multidões. O artista também já se apresentou em diversas casas noturnas de todo o Brasil e já dividiu palco com grandes artistas da música brasileira, como Zé Neto e Cristiano, Dennis DJ, Alok, Vintage Culture, entre outros.

Instagram.

Sobre Valesca Popozuda: Nascida e criada no subúrbio carioca, Valesca dos Santos, mais conhecida como Valesca Popozuda, é um ícone do funk, sendo considerada uma das precursoras do gênero no início dos anos 2000. Foi como vocalista e fundadora do grupo “Gaiola das Popozudas” (2000 – 2012), que a cantora, em 2007, ganhou grande projeção nacional com os hits “Late Que Eu Tô Passando” e “Agora Sou Solteira”.

Em 2012, Valesca anunciou sua saída para dedicar-se à carreira solo. Em 2013, lançou o hit nacional “Beijinho no Ombro”, com indicação às categorias de ‘’Melhor Clipe” e ‘’Música Chiclete’’ pelo Prêmio Multishow de Música Brasileira.

Em 2022, a cantora assinou com a Mousik e retomou os lançamentos a todo vapor, em parcerias inéditas com WC no Beat, Os Hawaianos, DJ Zullu, Tati Quebra Barraco e DJ 2F.