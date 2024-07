De Anitta a Jade Picon: conheça os artistas que passaram pela Let's Gossip A comunicadora recebeu oportunidades de cobrir artistas internacionais, como os cantores Demi Lovato e Justin Bieber Cartão de Visita|Do R7 19/07/2024 - 20h33 (Atualizado em 19/07/2024 - 20h33 ) ‌



A comunicadora recebeu oportunidades de cobrir artistas internacionais, como os cantores Demi Lovato e Justin Bieber

A página Let’s Gossip é uma das maiores contas especializadas em fofocas e notícias sobre famosos. Com mais de 2,5 milhões de seguidores no Instagram e uma média de 20 a 40 publicações por dia no Instagram, a criadora Leticia Espir conta como foi a criação do projeto, que iniciou durante a pandemia do coronavírus.

“A ideia de criar o perfil surgiu na pandemia. Criei a página como distração, após ser convidada para a primeira casa de TikTokers do Brasil conhecida como GK House”, conta ela. Os primeiros posts do perfil se concentravam em cobrir a casa e as celebridades que estavam no local, como as influenciadoras Vivi e Ingrid Ohara. A jovem, que é formada em Comunicação Social, decidiu ampliar o conteúdo após ganhar popularidade.

Agora, após 4 anos, a blogueira digital publica notícias de celebridades como a cantora Anitta, a influenciadora Jade Picon e o nome do momento, MC Daniel. A partir do seu trabalho como veículo de comunicação, a jovem teve a oportunidade de se conectar com pessoas do meio artístico. “Conheci Larissa Manoela antes da minha página de fofoca, durante a première de um filme em que ela fez com alguns amigos meu da internet como Victor Meyniel e Gabi Lopes. Assim como Ludmilla, a quem sempre admirei”, revela ela. “Hoje, nossa relação mistura o profissional e o pessoal. São duas pessoas maravilhosas e me sinto muito honrada em ter elas como seguidoras da página”, conta.

Além da carreira como criadora de conteúdo, Letícia iniciou no ramo da atuação. Com aparições em sucessos como os folhetins “I Love Paraisópolis” e “Em Família”, ela planeja conciliar as duas paixões. Um dos seus últimos trabalhos foi no streaming Amazon Prime Video, no qual ela participou do longa “SDL - A Batalha Musical”.

Com o trabalho na Let’s Gossip, a comunicadora recebeu oportunidades de cobrir artistas internacionais, como os cantores Demi Lovato e Justin Bieber. O último, inclusive, viralizou ao participar da festa de noivado de Anant Ambani, filho de Mukesh Ambani, o homem mais rico da Ásia. Além do cantor canadense, que realizou um show exclusivo para a celebração, artistas como as irmãs Kardashian e o astro Nick Jonas também fizeram parte da união do jovem com Radhika Merchan.