"De Volta Ao Novo": Jota Quest lança segunda parte de seu nono álbum de estúdio

"Volume 2 (Deluxe)" traz 09 faixas inéditas, incluindo participação do rapper mineiro FBC e composições em parceria com Sérgio Britto (Titãs), Lucas Silveira (Fresno), Podé Nastácia e Wilson Sideral

WEBER PADUA

“Dos versos da faixa título “De Volta Ao Novo” pinçamos o nome e o conceito desse novo álbum que remetem, entre outras reflexões, à força de nossa decisão por mais uma reconexão artística em busca de um novo repertório e caminho. Essa nossa resiliência, após tantos anos de caminhada, reafirma em si conceitos importantes como amor, amizade, união e respeito as diferenças, em prol de um futuro próspero pra gente e pros nossos fãs. São sentimentos que acabam se misturando e espelhando a nossa própria existência. Este novo álbum tem sido para a gente, antes de tudo, uma grande vitória”.

É com este brilho nos olhos que a banda mineira Jota Quest lança nesta quinta-feira, dia 29 de agosto, a segunda e última parte de seu novo álbum de estúdio, o nono da carreira e primeiro desde “Pancadélico” (2015). O novo trabalho chega as plataformas digitais na reta final da sua bem-sucedida turnê de aniversário “JOTA25”, que celebra os 25 anos de uma trajetória de sucesso, com shows em arenas e estádios por todo o pais.

Ouça aqui: SMB.lnk.to/DeVoltaAoNovoDeluxe

Contendo 9 faixas inéditas, incluindo o feat com o rapper mineiro FBC, na dançante “O Amor é Mágico”, o pacote digital “Volume 2 (Deluxe)” chega para se juntar ao “Volume 1”, lançado em outubro de 2023, e traz colaborações especiais com novos e antigos parceiros do grupo, entre os quais, Sérgio Britto (Titãs) em “Eu Queria Ser (Canção pra Rita Lee)”; Lucas Silveira (Fresno) e Jeff S. em “Amantes da Sétima Arte”; Podé Nastácia em “Amor Não Resume em Palavras” e Wilson Sideral, o mais antigo parceiro de canções, nas belíssimas “Despertar” e “Valer o Dia”. Inclusive, “Valer o Dia” foi escolhida como single de destaque e ganhou um videoclipe gravado no Brooklin, em Nova York, com vista para Manhattan, durante a turnê da banda pelos Estados Unidos. A direção do curta ficou a cargo de Mess Santos.

Assista aqui:https://www.youtube.com/ watch?v=Z1I_hdrRZxo

Em formato Deluxe, o “Volume 2” traz ainda 5 faixas extras/bônus, resgatando singles oficiais lançados durante o período da pandemia, que passam agora a fazer parte oficialmente do “De Volta Ao Novo” e se integram ao repertório e ao conceito do álbum. São elas: “A Voz do Coração (feat. Rael)”, “Guerra e Paz”, “Imprevisível” e “Te Ver Superar (feat. Dilsinho)”, além da regravação versão reggae da canção “Por Enquanto”, clássico da Legião Urbana imortalizado na voz de Cássia Eller, produzida especialmente para o álbum tributo “Cassia Reggae Vol.3” (2023), em celebração aos 60 anos da cantora mineira.

Com o lançamento de “Volume 2 (Deluxe)”, o projeto completo do álbum “De Volta Ao Novo” termina somando ao todo 23 faixas de um repertório que sintetiza e reorganiza, para fãs e seguidores, os últimos quatro anos de lançamentos digitais de produção inédita do grupo mineiro.

“Estes singles lançados separadamente durante a pandemia sempre foram muito importantes pra gente e para o conceito do disco, e com o tempo acabariam ficando sem um álbum. A ideia de anexá-los agora finalmente ao “De Volta Ao Novo” é um acerto de contas poético, cronológico e sentimental. Agora sim, estamos em paz com o futuro”, comemora Márcio Buzelin.

A produção musical das faixas inéditas de “Volume 2 (Deluxe)” ficou por conta mais uma vez do renomado Rick Bonadio (exceto em “Valer o Dia”, produzida também por Paul Ralphs, Jota Quest). Bonadio assina também as mixagens e masterizações do álbum, disponível ainda em formato dolby atmos.

Capa e Designe Gráfico

Sob ótica e criação do artista digital Carlos Fides, a arte de capa representa a jornada da vida, apoiando-se na fusão estética de elementos retrôs e futuristas, como linha de ligação entre passado, presente e futuro. “Minha ideia para esta ilustração foi de algo que pudesse representar de alguma forma a evolução artística da banda ao longo destes quase 30 anos e que, ao mesmo tempo, funcionasse como um portal que teletransportasse os fãs para uma nova experiência musical e sensorial”, conta Carlos Fides.

FAIXA A FAIXA

“De Volta Ao Novo | Volume 2 (Deluxe)”

O Amor é Mágico (feat. FBC): 10. Abrindo os trabalhos deste vol.2, uma envolvente disco groove que é a 1ª versão brasileira para o hit português “O Amor é Mágico”, do renomado duo de funk soul rap lisboeta “Expensive Soul”. Sob forte influência do eterno padrinho Tim Maia, a cozinha certeira de Paulinho e PJ conduzem a levada desta divertida tragicomédia amorosa, que conta ainda com participação especial do rapper, cantor e MC mineiro FBC, sigla para alcunha de Fabrício Soares, expoente da nova e efervescente cena do hip hop mineiro, emprestando seu flow, carisma e sagacidade a esta bomba pop.

“…O amor é rápido, sádico/as vezes é trágico, mágico…”

Valer o Dia: Reativando a parceria de sucesso com o cantor e compositor Wilson Sideral “Valer o Dia” é daquelas clássicas baladas-românticas que há muito não se via na discografia recente do grupo. Violões, cordas e sitar guitar conduzem o ouvinte pelos caminhos desta singela canção de cumplicidade e esperança escolhida para ser o single de estreia desta segunda e última parte de “De Volta Ao Novo”. Despertar (À Prova de Dor): Fé, amor, esperança e coragem, são alguns dos conceitos defendidos nos versos desta poderosa e necessária balada rock da parceria Flausino e Sideral. Todas as cores (e amores) reunidas em um só ideal pra pintar um mundo mais justo e igualitário. Space X&Y - Interlude: Com produção de Márcio Buzelin a partir de teclados e programações “Space X&Y” é envolvente e instigante e nos transporta para algum lugar entre o espaço e a imaginação, enquanto nos preparamos para as emoções da próxima faixa. Amor Não Se Resume em Palavras: A força do amor e o poder das palavras se entrelaçam e contrapõe nesta instigante e reflexiva levada-pop em mais uma parceria de Buzelin e Podé Nastácia. Eu Queria Ser (Canção pra Rita Lee): Inaugurando inédita parceria com o cantor e compositor Sérgio Britto (Titãs), canção de Marco Túlio e Flausino elenca desejos e razões de um desesperado protagonista para recuperar a atenção de sua amada, incluindo aqui anseios de ser até “uma canção de amor da Rita Lee” para se fazer ouvir. Com ecos de Roberto & Erasmo, “Eu Queria Ser” é simples e singela como a vida deve ser. Funk of The Moon (Interlude): Produzida por PJ, um groove de baixo, break beats e sintetizadores se fundem para moldar esta trilha insólita. Um convite irrecusável para uma viagem ao outro lado da lua. Quem se habilita?! Amantes da Sétima Arte (Replay): 17. Estreando parceria inédita com o cantor e produtor gaúcho Lucas Silveira (Fresno), “Replay” chega sexy, dançante e envolvente para embalar este lúdico e cinematográfico caso de amor. Emulando influências da lendária banda inglesa Jamiroquai, ambiências eletrônicas envolvem esta sedutora disco funky, enquanto nos encaminhamos para as cenas finais desta poderosa sequência de ficção e paixão. To Be Continued… (by PJ): Como pano de fundo para a subida dos créditos “To be continue…” é a trilha sonora final desta aventura musical, e também um convite para as cenas dos próximos capítulos…

>> Extras / Bônus Tracks

Por Enquanto (Cássia Reggae): Versão reggae para o clássico da Legião Urbana, lançada em seu álbum de estreia de 1985. A canção foi eternizada na voz de Cássia Eller, em seu também álbum de estreia, em 1990, e agora recriada especialmente para o álbum tributo “Cássia Reggae Vol.3”, em homenagem aos 60 anos da cantora mineira. Te Ver Superar (feat. Dilsinho): Força, fé, superação, liberdade, preservação ambiental, volta por cima e as montanhas de Minas foram alguns dos ingredientes poéticos presentes nesta ‘canção de recomeço’, lançada em maio de 2022. Composta durante a pandemia “Te Ver Superar” chegou como um grito de esperança pra ajudar na reconstrução e retomada. Com participação do carioca Dilsinho, expoente do novo samba-pop, faixa contaria ainda com a participação do multi-instrumentista Milton Guedes, no saxofone. Imprevisível: Composta a partir dos versos do poeta paulistano Airton Bovo, “Imprevisível” chegava solar e dançante, apontando para o futuro. Com groove pulsante e estética pop renovada, ganhou capa e videoclipe assinados pelo diretor e designer mineiro Conrado Almada, e terminaria o ano de 2021 com a faixa pop mais tocadas nas radios de todo o Brazil. Apesar do sucesso, o imprevisível da vida ainda nos faria esperar por mais alguns meses até que pudéssemos finalmente acordar daquele pesadelo viral. Guerra e Paz: Com levada dançante, riffs de violão e ambiências eletrônicas, “Guerra e Paz” fazia contraponto poético entre saudade, distância e desejo, usando como pano de fundo um tórrido romance, interrompido por iminente apocalipse. Com arte de capa de João Gabriel Jack e clipe de animação de Paulinho Fonseca, a faixa marcava os três primeiros meses de confinamento da Covid 19. A Voz do Coração (feat. Rael): 23. Lançada nas primeiras semanas de confinamento da fatídica pandemia de Covid19, “A Voz do Coração” trazia reflexão sobre a correria dos tempos atuais em perspectiva da busca pelo eu-interior. Com produção do inglês Paul Ralphs, um groove pop certeiro e a participação do cantor e rapper Rael, essa super mensagem antídoto seria a seguir a faixa pop mais executada de 2020 nas rádios de todo Brasil.

FICHA TÉCNICA:

“De Volta Ao Novo - Volume 2 (Deluxe)”

Gravadora Sony Music

Faixas Inéditas

- Produzido por Rick Bonadio

*exceto:

“Valer o Dia”: produzida por Paul Ralphes, Jota Quest e Rick Bonadio.

“Space X&Y”, “Funk of the Moon” e “To Be Continue…” produzidas por Jota Quest

- Gravado entre janeiro e agosto de 2023 nos estúdios Midas (São Paulo) e Minério de Ferro (Belo Horizonte)

- Mixagem e masterização: Rick Bonadio

- Mixagem Dolby Atmos: Rick Bonadio

- Engenheiros de gravação: Rodrigo Grilo e Junior Lanne

- Assistente de gravação: Gabriel Galindo

Extras/Bônus Tracks

- Produzido por Paul Ralphs

*exceto

“Te Ver Superar (feat. Dilsinho)”: produzida por Jota Quest e Paul Ralphs

“Por Enquanto (Cássia Reggae)”: produzida por Jota Quest

- Gravado entre outubro de 2019 e outubro de 2023, no estúdio Minério de Ferro (Belo Horizonte)

- Mixagem: Vitor Farias

*exceto

“Imprevisível”: mixado por Rodrigo Grillo e Jota Quest.

“Te Ver Superar (feat. Dilsinho)”: mixada por Pedro Peixoto“Por Enquanto (Cássia Reggae)”: mixada por Rodrigo Grillo e Jota Quest

- Engenheiro de gravação: Rodrigo Grilo

- Arte de Capa: Carlos Fides