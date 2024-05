Dehd lança novo álbum “Poetry”

Alto contraste

“Um álbum que transborda de vida”

Rolling Stone

“A energia diabólica do surf californiano com o toque de rock de garagem de Memphis, tudo por meio do passado punk da banda de Chicago”

The FADER

“Não é exagero rotular preventivamente o Poetry como o disco do verão”

Exclaim!

“[Em Poetry] Dehd subiu de nível como letristas, compositores e produtores”

FLOOD

“Uma nova e empolgante direção para o Dehd”

UPROXX

Dehd lançou seu aguardado novo álbum Poetry, pela Fat Possum Records. Poetry resume a viagem artística da banda, refletindo uma jornada tão vasta e cheia de nuances quanto a paisagem americana que eles percorreram ao criá-la. Recentemente, Dehd falou sobre seu processo criativo em um perfil da Rolling Stone, detalhando como uma simples sessão de composição se transformou em uma viagem épica, moldando a essência do álbum. Esse incansável senso de aventura, tanto interno quanto externo, tornou-se uma marca registrada do Dehd ao longo dos anos.

Em sua primeira parada, eles foram para a Earthship da vocalista Emily Kempf, em Taos, Novo México, onde cortaram lenha para se aquecer e trabalharam até a luz do dia acabar. Em seguida, viajaram para o norte, para uma cabana emprestada em Puget Sound, onde, cercados por águas geladas, o tempo era marcado apenas pelo movimento das marés. “Comer, dormir, respirar, viver - nosso único objetivo era escrever”, lembrou Kempf. Essa foi a primeira vez que a banda viajou para locais notáveis para escrever e se inspirar. Sair de sua cidade natal, Chicago, provou ser um momento decisivo.

Eles finalizaram as músicas que se tornaram Poetry na neve de Chicago, no armazém que eles chamam de lar há quase uma década. A banda contratou Ziyad Asrar, do Whitney, para coproduzir o álbum ao lado de Jason Balla, do próprio Dehd, no Palisade Studio, marcando a primeira vez que o trio colaborou com alguém de fora da banda durante o processo de gravação.

Em seu quinto álbum, Dehd nos transporta para um mundo repleto de imagens. A Rolling Stone elogiou o talento lírico da banda, observando que “as letras de Kempf e Balla abordam questões do coração e da alma com uma sinceridade sem verniz que é doce, boba e séria o suficiente”. É um mundo pintado nos tons do pôr do sol do romance de verão e das velhas chamas tremeluzentes, como mostrado em seus singles lançados anteriormente. É uma experiência de outro mundo ("Alien"), o brilho cromado de uma motocicleta ("Mood Ring"), a luta contra as tendências autodestrutivas ("Light On"), e “Dog Days”, são as noites quentes de verão e a busca pelo amor.

Para comemorar o lançamento do álbum, Dehd está fazendo uma série de shows pop-up, sendo o primeiro hoje no Maria Hernandez Park, no Brooklyn, e outros estão por vir. Em breve, a banda entrará em um grande circuito de festivais na América do Norte, além de apresentações em programas de rádio durante o verão e uma turnê de nove paradas na Europa. Em seguida, eles retornarão à América do Norte para uma extensa turnê como atração principal, que inclui um show recentemente anunciado do Brooklyn Steel em Nova York e termina com duas noites no Thalia Hall em sua cidade natal, Chicago. Os ingressos estão disponíveis em dehd.horse.

Ouça “Poetry”:

https://dehd.ffm.to/poetry.OPR

Dehd

Poetry

10 de maio, 2024

Fat Possum Records

1. Dog Days

2. Hard To Love

3. Mood Ring

4. Necklace

5. Alien

6. Light On

7. Pure Gold

8. Dist B

9. So Good

10. Don’t Look Down

11. Knife

12. Shake

13. Magician

14. Forget

