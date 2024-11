Delia Fischer faz show de lançamento do álbum "Beyond Bossa" no Manouche nesta quinta, 17 Delia Fischer, pianista, compositora, cantora e diretora musical, acaba de lançar o álbum "Delia Fischer Beyond Bossa" Cartão de Visita|Do R7 15/10/2024 - 17h28 (Atualizado em 15/10/2024 - 17h28 ) twitter

Delia Fischer, pianista, compositora, cantora e diretora musical, acaba de lançar o álbum "Delia Fischer Beyond Bossa" com suas canções cantadas em inglês e vai mostrar esse repertório autoral com show no Manouche em 17 de outubro, quinta, com participação de Leila Maria, Nando Chagas, o grupo vocal Bruta Flor e Andrea Dutra.

Neste projeto, Delia Fischer – duas vezes indicada ao Grammy Latino e com diversos álbum lançados – comemora seus 40 anos de carreira e 60 anos de vida dando nova cor à sua trajetória musical expandindo sua música para outras fronteiras, mostrando as diversas formas da música brasileira e a compreensão das letras antes só ouvidas em português pelo público estrangeiro.

Este seu primeiro álbum internacional foi lançado pelo selo Origin Records (Seattle, EUA), com as primeiras gravações de seu repertório autoral – assinadas com parceiros como Camila Costa, Carlos Careqa e Claudio Botelho, por exemplo – em que canta as canções com letras em inglês em versões recriadas pelo compositor, pianista e jornalista americano Allen Morrison e reunindo vários intérpretes brasileiros e internacionais de diferentes gêneros. O álbum está cheio de alegria e ritmos do Brasil numa aventura comovente e iluminada, que vai além da bossa.

Foi depois de uma efusiva crítica de cinco estrelas da revista de jazz DownBeat de 2019 do jornalista Allen Morrison que se iniciou a colaboração entre os dois e que tornou este álbum possível. Cativado pelas suas composições poéticas, profundas e sofisticadas, Morrison e Delia trabalharam juntos para criar versões em inglês que honravam o espírito das letras originais enquanto contavam histórias envolventes em um vernáculo mais americano. Ao mesmo tempo, Delia retrabalhou as bases instrumentais e gravou com inspirados artistas convidados para enriquecer 6 das 12 faixas do álbum - incluindo a cantora de jazz estadunidense Gretchen Parlato (“My Time”), a cantora brasileira baseada nos EUA Luciana Souza (“Almost Paradise”), o mestre da bossa nova e do groove Marcos Valle (“Workaholic”), o guitarrista Chico Pinheiro e o instrumentista carioca Pretinho da Serrinha (ambos em “The Acupuncture Song”), o cantor Matias Correa (“Song of Self Affirmation”), o cantor e parceiro Marcio Nucci e o violoncelista americano Eugene Friesen (“What Good is Summer”), o grupo vocal New York Voices (“Lemon Jugglers of Rio”) e o cantor de soul italiano Mario Biondi (“Marketplace”).

É esse repertório e mais outras músicas conhecidas que Delia vai mostrar num formato de trio, com direção musical dela, além de capitanear o piano e cantar, ao lado de Matias Correa, baixo, voz e loops, João di Sabbato, bateria e percussão e backing vocais, e também com as participações especiais de Leila Maria, voz, Nando Chagas, guitarra, o grupo vocal Bruta Flor e Andrea Dutra.

SERVIÇO :

Evento : Delia Fischer em show de lançamento do álbum “Beyond Bossa” com participação de Leila Maria, Nando Chagas, o grupo vocal Bruta Flor e Andrea Dutra

Local : Manouche (Rua Jardim Botânico, 983, - subsolo da Casa Camolese/Jd. Botânico)

Datas e horário : 17 de outubro, quinta, às 21h

Ingressos : R$ 60 (ingresso solidário - levando um quilo de alimento não perecível ou livro) – estudante, meia entrada e idoso que será doado ao Retiro dos Artistas) l R$ 120,00 (inteira)

Capacidade : 90 pessoas (público sentado)

Vendas : https://linktr.ee/ clubemanouche