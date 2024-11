Delia Fischer lança video lyric da música "The Street Where Was Born" no Youtube A pianista, cantora e compositora Délia Fischer lançou em setembro seu primeiro álbum internacional, o "Delia Fischer Beyond Bossa... Cartão de Visita|Do R7 29/11/2024 - 15h08 (Atualizado em 29/11/2024 - 15h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Veja aqui: https://youtu.be/rLvOJN368zI

A pianista, cantora e compositora Délia Fischer lançou em setembro seu primeiro álbum internacional, o "Delia Fischer Beyond Bossa", pelo selo Origin Records (Seattle, EUA), com as primeiras gravações de seu repertório autoral em que canta as canções com letras em inglês em versões recriadas pelo compositor, pianista e jornalista americano Allen Morrison e com participações de vários intérpretes brasileiros e internacionais de diferentes gêneros.

Agora, pra ilustrar esse lançamento, lança nesta sexta o vídeo lyric da música “The Street Where I Was Born” que vem recheado de criatividade. A música é sobre memórias afetivas sonoras, os sons da rua que ouvia na infância e adolescência e que permanecem os mesmos até hoje. Foi composta quando passava pela Rua General Glicério no Rio de Janeiro, local onde morou na infância.

- “Fiquei emocionada ouvindo pessoas ainda tocarem piano e os sons de pássaros e cigarras que eram os s sons da minha infância e adolescência. Sentei e escrevi a letra de uma vez e, depois de um tempo, eu mesma fiz a música sobre a minha letra, coisa que nunca tinha feito, sempre faço tudo junto”, revela Delia.

‌



Para registrar essas passagens na sua vida, o vídeo lyric foi todo feito com fotos do seu álbum de retratos de infância e adolescência. Estão lá fotos dela ainda criança, com os amigos, ela com o piano que começou a tocar aos 12, no violão e na flauta, outras retratando sua casa, que mais parecia um centro cultural, com muitos instrumentos e um bando de gente tocando e cantando. Os amigos iam chegando sem avisar e por ali ficavam ouvindo-a estudar piano e desenhavam também, até nas paredes - numa das fotos da pra ver um pouco dos desenhos. Em outro momento brincaram de fazer a foto da foto, imitando a foto da época .

A concepção é da própria Delia que convidou para a edição Ni da Costa, amiga do primeiro ano da escola aos seis anos.

‌



Ficha Técnica

Música: The Street Where I Was Born

‌



Autores: Delia Fischer and Allen Morrison

Álbum: Delia Fischer Beyond Bossa

Delia Fischer: piano e voz

Rodrigo Campello: guitarra caipira e mixagem

Concepção do vídeo lyric: Delia Fischer

Edição do vídeo lyric: Ni da Costa

Masterizado por Classic Master USA