DENNIS lança clipe de "F1000", faixa com Luan Pereira Música foi lançada em julho e acumula 3,3 milhões de streams até momento Cartão de Visita|Do R7 29/08/2024 - 16h01 (Atualizado em 29/08/2024 - 16h01 ) ‌



Música foi lançada em julho e acumula 3,3 milhões de streams até momento

Ouça: https://SMB.lnk.to/F1000

Assista: https://www.youtube. com/watch?v=vd_AFienJlo

A mais recente colaboração entre DENNIS e Luan Pereira revela uma fusão cativante de funk e agronejo, resultando na faixa “F1000”, que já acumulou um número expressivo de streams nas plataformas de streaming e agora chega ao YouTube. O videoclipe, lançado nesta quinta-feira (29), já pode ser conferido no canal oficial de DENNIS.

‌



Dirigido por Ygor de Oliveira, o audiovisual capta a essência da vida rural e urbana, mostrando os artistas na estrada, cada um dirigindo sua icônica Ford F1000. Essa caminhonete é um verdadeiro símbolo do interior dos anos 1980 e é a protagonista da história, que conta nas linhas da música, um encontro amoroso. Ygor comenta: “Este videoclipe é uma celebração da cultura sertaneja e do amor, trazendo uma sensação de nostalgia e modernidade”.

DENNIS é uma das figuras mais conhecidas do cenário da música eletrônica e funk brasileiro, com uma carreira que se estende por mais de 25 anos, marcado por hits e performances, que proporcionam ao público, experiências únicas. Agora, o artista se prepara para a estreia no Rock in Rio, marcada para 14 de setembro, no Palco Favela, prometendo mais uma apresentação inesquecível.

‌



Atualmente, DENNIS tem 14 milhões de ouvintes mensais no Spotify, além de mais de 4,9 milhões de inscritos no YouTube. No Instagram, ele conta com mais de 4,4 milhões de seguidores e no TikTok, 2,2 milhões.