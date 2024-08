Dennis lança "Depois do Baile" ao lado de grandes nomes do rap e do funk O artista reuniu um time de peso para o seu mais novo projeto; música foi lançada com um clipe que já está disponível no Youtube Cartão de Visita|Do R7 08/08/2024 - 15h06 (Atualizado em 08/08/2024 - 15h06 ) ‌



Confira: https://SMB.lnk.to/ DepoisDoBaile

Dennis está com um novo projeto! O artista acaba de lançar “Depois do Baile”, um dos maiores lançamentos da carreira, em que ele reúne as batidas do funk com as rimas do rap. Para a nova música, ele convidou grandes nomes do cenário musical para parceria. Djonga, Wiu, Veigh, Hungria, Orochi, Azzy, PH, Budah e Don Juan estão ao lado de Dennis neste projeto. O lançamento chegou acompanhado de um videoclipe gravado no Rio de Janeiro e pode ser assistido no Youtube do artista.

A música nasceu de maneira despretensiosa conforme explica Dennis. “Estava com meu parceiro Cantini e surgiu a ideia de fazer um refrão, a gente vive fazendo refrões, e acabamos criando o refrão de Depois do Baile. Mais tarde, o Veigh foi na minha casa para trocar uma ideia e mostrei esse material pra ele. Veigh gostou e demos continuidade na composição e fizemos a música. Aí surgiu a ideia de colocar outros artistas, quando vi já tinham 9 pessoas cantando”, conta.

Para o clipe do projeto, o artista reuniu grande parte do elenco de “Depois do Baile” no Rio de Janeiro e levou a atmosfera dos anos 90 e de um baile funk para o set. “Colocamos algumas TVs com imagens de bailes de 97 e 98. Levei meus toca discos para a gravação, o instrumento que a gente usava nos anos 90. Um Sport XR3 também foi colocado no cenário, o carro dos meus sonhos quando era moleque. Está incrível esse trabalho e estou muito feliz”, afirma o artista. O cenário do clipe conta ainda com um paredão, um fliperama e uma jukebox.