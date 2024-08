Descubra as belezas de Monte Verde na estação das flores Destino típico de inverno, Monte Verde se reinventa na primavera, oferecendo aos visitantes um espetáculo natural único Cartão de Visita|Do R7 26/08/2024 - 14h42 (Atualizado em 26/08/2024 - 14h42 ) ‌



Destino típico de inverno, Monte Verde se reinventa na primavera, oferecendo aos visitantes um espetáculo natural único. As montanhas, cobertas de verde e salpicadas de flores, criam um cenário perfeito para aqueles que desejam escapar da rotina e se conectar com a serenidade da Serra da Mantiqueira. Nesta estação, o destino revela sua melhor face, combinando trilhas, gastronomia ímpar e hospedagem de excelência para uma experiência completa e inesquecível.

Durante a primavera, Monte Verde ganha cores vibrantes com a floração de diversas espécies de plantas e árvores, tornando os passeios ao ar livre ainda mais agradáveis. Trilhas que levam a mirantes com vistas deslumbrantes, como o Pico Selado e a Pedra Redonda, ficam especialmente encantadoras, proporcionando momentos de conexão profunda com a natureza.

Além das atividades ao ar livre, a gastronomia local também é um atrativo à parte, com restaurantes, chocolatarias e cafés oferecendo delícias que combinam perfeitamente com o clima fresco da estação.

Para completar essa experiência única, as pousadas Pedras e Sonhos e Jardim da Mantiqueira se destacam como opções de hospedagem que aliam charme, conforto e proximidade com a natureza. Situadas em meio à exuberante vegetação da Serra da Mantiqueira, essas pousadas oferecem acomodações cuidadosamente decoradas, proporcionando um ambiente perfeito para relaxar e aproveitar o melhor da primavera. Possuem fácil acesso por via pavimentada e algumas unidades com ar condicionado.

A Pousada Pedras e Sonhos encanta com suas suítes espaçosas equipadas com lareira e hidromassagem, onde os hóspedes podem apreciar a beleza das montanhas enquanto desfrutam de um café da manhã artesanal, repleto de sabores locais. Já a Pousada Jardim da Mantiqueira é conhecida por seus jardins bem cuidados e atmosfera familiar, além da proximidade ao centro, permitindo fazer diversos passeios à pé. O estabelecimento possui ainda carregador para carro elétrico.

As duas pousadas se destacam pela excelente administração e pelo atendimento excepcional aos visitantes, além do aconchego proporcionado por suítes bem cuidadas e estruturadas com todos os confortos necessários. Seja para quem prefere um ambiente mais contemplativo ou para quem deseja ficar mais próximo do centro do distrito, os estabelecimentos oferecem a hospedagem memorável que todo viajante deseja ter.