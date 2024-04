Alto contraste

Estreia dia 12 de abril no Teatro West Plaza

Créditos: André Stefano

Inspirado no texto clássico “O Primo Basílio”, do grande autor Eça de Queirós, o espetáculo “Desejos - Quando a Vontade Fala mais Forte” e uma história de amor e traição. A estreia acontece no dia 12 de abril, no Teatro West Plaza.

O espetáculo, situado no século XIX, expõe os desejos tem como trama principal a paixão de Luísa, uma jovem casada, por seu primo Basílio, além dos sentimentos profundos outras personagens envolvidas por uma trama emocionante. Quando a vontade e o “desejo” falam mais forte, o coração se entrega.

A cenografia tem móveis originais de época, além de um figurino que retrata a alta sociedade portuguesa daquele período. Com trilha original, o espetáculo é mais uma produção exclusiva da COMPANHIA DO ATOR de SP.