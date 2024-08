Destino Iguaçu impulsiona a visibilidade internacional com estratégias no mercado norte-americano Iniciativas colocam Foz do Iguaçu em evidência nos Estados Unidos e Canadá e incentivam os viajantes a considerarem o destino para... Cartão de Visita|Do R7 13/08/2024 - 10h37 (Atualizado em 13/08/2024 - 10h37 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Iniciativas colocam Foz do Iguaçu em evidência nos Estados Unidos e Canadá e incentivam os viajantes a considerarem o destino para suas futuras férias

Uma ação conjunta das entidades que compõem a Gestão Integrada do Turismo de Foz do Iguaçu composta pelo Conselho Municipal de Turismo, Secretaria Municipal de Turismo de Foz do Iguaçu, Itaipu Binacional, Itaipu Parquetec, Visit Iguassu e Fundo Iguaçu, em colaboração com a Global Vision Access concentra esforços para posicionar o Destination Iguassu como uma escolha internacional renomada aos viajantes dos Estados Unidos. Com uma abordagem multifacetada, a GVA USA está desenvolvendo e implementando várias estratégias para aprimorar a presença e qualificação do destino no mercado global.

Um dos principais esforços é a criação e manutenção de um robusto banco de dados de agências e operadoras de viagens, gerenciado pela plataforma de CRM HubSpot. Atualmente, o banco de dados inicial conta com mais de 500 contatos ativos, adquiridos por meio de networking e parcerias com associações como ATTA (Adventure Travel Trade Association) e USTOA (United States Tour Operators Association).

Além disso, o banco de dados de contatos é continuamente atualizado com boletins semanais e ofertas de treinamento sobre o destino. Em colaboração com a TaConnect, a GVA USA também envia um boletim mensal cobrindo tópicos como uma visão geral de Iguaçu, sua natureza exuberante, engenharia impressionante, culinária diversificada e oportunidades para MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions).

Publicidade

Estratégias

A plataforma internacional Travmedia vem sendo utilizada para promover o Destino Iguaçu com atualizações e notícias para jornalistas. Até o momento, 23 posts e seis releases foram publicados alcançando profissionais de mídia americanos e canadenses com conteúdo diversificado e que posiciona Foz do Iguaçu como um destino turístico de natureza e aventura; conservação ambiental, inovação e experiências de luxo.

Publicidade

A plataforma também facilita a organização de press trips para jornalistas e influenciadores, sendo que uma delas está programada para novembro deste ano.

Em parceria com a TourRadar, a GVA USA lançou a campanha "See You at Iguassu", criada para promover o Destino Iguaçu como um destino ideal de natureza e aventura para famílias e grupos de amigos. A campanha inclui anúncios na seção "Deals of the Week" da TourRadar, destacando ofertas especiais e itinerários que apresentam Iguaçu.

Publicidade

Outra ação que vem sendo implementada com a Meaningful Map e a Tourism Cares visa destacar DMCs (Destination Management Companies) e fornecedores locais com foco em turismo responsável e sustentável. Este mapa internacional faz parte da estratégia de posicionar o destino como um local focado na natureza, promovendo empreendimentos e serviços autênticos e sustentáveis. A colaboração reforça o comprometimento do Destino Iguaçu com práticas de turismo responsáveis e conscientes.

A equipe também está em contato com a produção do programa de TV, Good Morning Washington. A série de episódios focada em destinos do mundo todo tem como objetivo destacar o Destino Iguaçu e despertar o interesse do público, incentivando os espectadores a considerarem o destino para suas futuras viagens.