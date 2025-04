Desvendando o autismo feminino: Como avaliar e diagnosticar meninas e mulheres Entenda os sinais do autismo em meninas e mulheres e a importância de um diagnóstico preciso Cartão de Visita|Do R7 01/04/2025 - 13h47 (Atualizado em 01/04/2025 - 13h47 ) twitter

O livro “Autismo em meninas e mulheres – Avaliação e diagnóstico” é uma obra pioneira no Brasil que lança luz sobre as especificidades do Transtorno do Espectro Autista (TEA) em meninas e mulheres. Publicado pela Literare Books International e escrito pela psicóloga Lílian Oliveira Gomes, o livro traz uma abordagem detalhada e fundamentada sobre os desafios do diagnóstico precoce no autismo feminino.

Baseando-se em revisões científicas atualizadas e na prática clínica, a autora explora aspectos fundamentais do espectro autista feminino, muitas vezes desconhecidos ou mascarados. O impacto dos estereótipos sociais, a camuflagem comportamental e as barreiras ao reconhecimento do TEA nas mulheres são discutidos de forma acessível e didática. Além disso, o livro apresenta um modelo detalhado de avaliação psicológica adaptado ao contexto brasileiro, oferecendo técnicas, ferramentas e um olhar atento às comorbidades associadas.

O livro está dividido em seis capítulos, em duas partes. A primeira aborda o TEA feminino, passando por características específicas, teorias etiológicas, barreiras no diagnóstico e diferenças entre homens e mulheres autistas. A segunda parte foca na avaliação e diagnóstico, apresentando um modelo de análise psicológica, critérios clínicos e a importância de investigar comorbidades para evitar diagnósticos equivocados

A obra se destaca por incluir exemplos práticos, relatos reais de mulheres autistas e uma análise comparativa entre os gêneros, promovendo uma compreensão mais profunda do TEA feminino. Destinada a psicólogos, médicos, profissionais da saúde, familiares e autistas adultos, esta publicação se apresenta como uma fonte essencial de conhecimento e sensibilização, contribuindo para diagnósticos mais assertivos e uma maior inclusão social.

Com 256 páginas, o livro está disponível nas versões impressa e digital, e pode ser adquirida em livrarias e plataformas digitais, sendo um recurso indispensável para aqueles que desejam compreender e apoiar melhor as mulheres dentro do espectro autista.

Mais informações

Editora: ‎ Literare Books International - 1ª edição – 2025

Subtítulo: Avaliação e diagnóstico

Idioma: Português

Páginas: 256 | Preço de capa: R$ 79,90

Dimensões: 15,7 x 23 cm | Categoria: Não Ficção

ISBN (físico): 978-65-5922-999-4 | ISBN (digital): 978-65-5922-946-8

Onde encontrar: Amazon | Kindle | Literare Books | Livrarias Físicas | Plataformas Digitais