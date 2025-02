Devido ao sucesso, Thaís Fraga retorna com o show “Mais de 30 Anos de Bossa n’ Jazz” no Musicorum Cantora desfilará clássicos que marcaram sua carreira acompanhada por um trio de peso da MPB no dia 22 de fevereiro, sábado, às 21h... Cartão de Visita|Do R7 17/02/2025 - 13h45 (Atualizado em 17/02/2025 - 13h45 ) twitter

Cantora desfilará clássicos que marcaram sua carreira acompanhada por um trio de peso da MPB no dia 22 de fevereiro, sábado, às 21h

Sucesso em sua estreia no Musicorum, a renomada cantora Thaís Fraga e seu trio retornam à casa de Jazz em Botafogo com o show “Mais de 30 Anos de Bossa n’ Jazz”, no dia 22 de fevereiro, sábado, 21h. A apresentação, que integra a programação do projeto “Soul Jazz Nights”, celebra 31 anos de trajetória artística da cantora - sendo 26 com os mesmos integrantes - e o aclamado projeto “Bossa n’ Jazz”, produzido por ela com imenso sucesso. Além de Thaís (voz e percussão, tamborim/bongô), a formação conta com Ricardo Mac Cord (teclado), Jimmy Santa Cruz (baixo) e Victor Bertrami (bateria). A noite ainda será recheada de participações especiais.

No repertório, standards da bossa nova, do samba-jazz e do jazz, entre outras pérolas garimpadas pelo grupo, em versões inéditas. Durante o espetáculo, Thaís apresentará seu livro de poesias, intitulado “Meu Coração, Minhas Algemas”, e recitará quatro poesias de antologias poéticas portuguesas, lançadas em Lisboa, em referência à sua nacionalidade, também portuguesa, mas sem perder sua essência “carioca da gema”.

Ficha técnica:

Thaís Fraga – voz e percussão, tamborim/bongô

Ricardo Mac Cord – teclado

Jimmy Santa Cruz – baixo

Victor Bertrami – bateria

Carlos Pinho – assessoria de imprensa

Luciana Moisakis – produção executiva

Serviço:

Local: Musicorum - Rua Farani, 18, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ

Dias e horário: sábado, 22 de fevereiro, às 21h

Ingressos: R$ 40, vendas pelo site https://www.sympla.com. br/evento/musicorum-apresenta- soul-jazz-night-com-thais- fraga/2824355

Classificação etária: livre (menores devem estar acompanhados dos responsáveis)

Mais informações: (21) 98721-0770

Rede social:

Thaís Fraga - https://www. instagram.com/thaisfraga_ bossanjazz/

Musicorum - https://www.instagram.com/ musicorumbar/