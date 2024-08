Di Ferrero lança releitura de "Aonde Quer Que Eu Vá" Cantor tomou a decisão após se emocionar em encontros com Os Paralamas do Sucesso Cartão de Visita|Do R7 01/08/2024 - 15h54 (Atualizado em 01/08/2024 - 15h54 ) ‌



Di Ferrero lança, no dia 01 de agosto, sua versão de “Aonde Quer Que Eu Vá”, clássico de Os Paralamas do Sucesso.

Durante dois dias seguidos, por coincidências da vida, Di encontrou a banda e nas duas oportunidades a canção mexeu com o cantor, que resolveu regravá-la. Os acordes e batidas ganharam a cara de Di Ferrero nessa homenagem.

“Alguns meses atrás, tive o prazer de tocar em um festival no Navio da 89 com Os Paralamas e, no meio do show, quando tocaram ‘Aonde Quer Que Eu Vá’, fui transportado pra algum lugar muito especial dentro de mim. Essa música realmente mexeu comigo, no outro dia desse show, nos encontramos novamente na gravação do programa Altas Horas em homenagem aos Paralamas, e no momento que o Herbert contou a história e na sequência tocou a música, senti de novo aquela emoção e a força desse som. Eu acredito em cada palavra dessa música! Tivemos que dar um tempo na gravação pois todos estavam emocionados, eu estava arrepiado. Me lembrei de quando ouvi ela pela primeira vez e como foi intenso esse momento! Fiquei com essa sensação e decidi regravar essa música, esse clássico! Entre as minhas novas composições que estão pra sair, consegui trazer ela pro meu mundo! Espero que gostem”, explica Di Ferrero.

“Aonde Quer Que Eu Vá” chega acompanhada de um visualizer gravado em plano-sequência, em um dos lugares mais icônicos de São Paulo, a Avenida Paulista. O artista interpretou a música, na noite paulistana, caminhando pelo canteiro central na Avenida que é conhecida por nunca dormir.

