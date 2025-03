Di Ferrero se apresenta, pela primeira vez, no Circo Voador Os últimos ingressos do show de enceramento da Outra Dose Tour, no Rio de Janeiro, estão à venda! Cartão de Visita|Do R7 18/03/2025 - 11h46 (Atualizado em 18/03/2025 - 11h46 ) twitter

Os últimos ingressos do show de enceramento da Outra Dose Tour, no Rio de Janeiro, estão à venda!

Ano passado, Di Ferrero saiu pelos quatro cantos do Brasil, levando a Outra Dose Tour ao seu público. Porém, como toda festa tem seu fim, Di Ferrero anuncia a data em que encerrará a turnê no Rio de Janeiro. No dia 12 de abril de 2025, o artista subirá ao palco do Circo Voador, pela primeira vez, para finalizar esse ciclo em uma apresentação memorável junto ao público carioca.

“Outra Dose Tour está sendo muito importante na minha carreira! É um momento muito especial pra mim e quero fazer um show especial, com surpresas e um setlist mais completo. A festa vai ser boa! Não vejo a hora de encontrar vocês”, comenta.

No repertório, não faltarão os singles de seu último álbum solo :( Uma Bad Uma Farra :), como “Aonde é o Céu”, “Intensamente”, “Um Brinde”, “Uma Bad Uma Farra”, além dos clássicos do NX Zero “Cedo Ou Tarde”, “Razões e Emoções”, “Só Rezo”, seu último lançamento “Aonde Quer Que Eu Vá”, entre outras surpresas.

No palco, ao lado de Di Ferrero, estará a banda formada por Ricky Machado na bateria, Bruno Genz na guitarra e Johnny Bonafé no baixo.

Para finalizar essa noite memorável, Di Ferrero receberá ainda as participações mais que especiais de Danilo Cutrim (Forfun) e Clarissa. A abertura do show ficará por conta da banda Menores Atos.

Serviço

Data: Sábado, 12 de abril de 2025

Local: Circo Voador

Abertura da casa: 20h

Classificação: 18 anos (14 a 17 anos somente acompanhados pelos responsáveis)

Endereço: R. dos Arcos, s/n - Lapa, Rio de Janeiro - RJ

Ingressos online: https://www.eventim.com.br/ event/di-ferrero-encerramento- da-turne-outra-dose-no-circo- voador-circo-voador-19717101/