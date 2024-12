Di Propósito apresenta três novas músicas do projeto "Encontrin 3", incluindo participações de Milth O grupo Di Propósito dá sequência ao “Encontrin 3”, projeto de muito sucesso que conta com mais de 850 milhões de plays de áudio e... Cartão de Visita|Do R7 06/12/2024 - 16h08 (Atualizado em 06/12/2024 - 16h08 ) twitter

Escute o EP 2: https://smb.lnk.to/ Encontrin3Vol2

Assista: https://youtu.be/_jWPPnxlyro? si=HiPmPY36qgecXkzj

O grupo Di Propósito dá sequência ao “Encontrin 3”, projeto de muito sucesso que conta com mais de 850 milhões de plays de áudio e vídeo em suas duas primeiras edições. Neste segundo volume, os brasilienses apresentam três novas músicas: “Marra de Durão / Não Quero Despedida / Mande Um Sinal”, com participação de Milthinho e Thiago Soares; “Vai Me Dando Corda / Paixão Verdadeira / Arrasa Nem”; e “Eu Tenho Muito Mais / Sobrenatural / Contratempo”, com a presença de Jorginho Faria e Fabinho.

Contando com hits do pagode, “Marra de Durão / Não Quero Despedida / Mande Um Sinal”, que ficaram conhecidos nas vozes do Grupo Clareou, Mumuzinho e Pixote, respectivamente, foi a faixa escolhida para puxar o lançamento. Ela segue a essência do Encontrin, mostrando a sintonia e irreverência das participações, com arranjos elaborados, dando nova vida a músicas que são conhecidas.

‌



“Estamos muito felizes com a repercussão do EP1 do ‘Encontrin 3’ e acreditamos que o EP2 vai ter o mesmo sucesso. Nesse novo lançamento a gente traz a musicalidade carioca nos feats, com participações de Thiago Soares, Milthinho, Fabinho e Jorginho Faria. É uma sequência de pagodes que vão fazer todo mundo querer tomar um gelinho e assar uma carninha, pode confiar. Estamos ansiosos pra entregar esse projeto lindo e ficar marcado no coração e na mente de cada um”, conta Pedrinho.

Gravado em setembro, no Rio de Janeiro, para uma plateia de convidados, o projeto promete mostrar, mais uma vez, a essência descontraída e inovadora do bem-sucedido formato. O repertório contemplará sucessos de diferentes gêneros, divididos entre medleys com diferentes colaborações que reúnem a proposta do “Encontrin”.

‌



"Diferente das outras edições, que foram gravadas durante a pandemia, nessa conseguimos fazer com um público caloroso que abrilhantou e jogou a energia do ´Encontrin´ lá no alto, com um cenário lindo e bem próximo da galera. São 15 blocos e 5 músicas. Também teremos participações incríveis, como Revelação, Tony Salles, Kaique & Felipe, Bom Gosto, além de uma galera da nova geração”, explica Xandy.

A direção musical é do produtor de longa data do grupo, Boris, e a direção audiovisual é do renomado Julio Loureiro.