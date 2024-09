Di Propósito grava "Encontrin 3", terceiro volume do bem-sucedido projeto que inovou no pagode Um dos maiores nomes do gênero na atualidade, o Di Propósito anuncia a gravação do terceiro volume do projeto “Encontrin”, nesta quarta... Cartão de Visita|Do R7 10/09/2024 - 21h42 (Atualizado em 10/09/2024 - 21h42 ) ‌



Um dos maiores nomes do gênero na atualidade, o Di Propósito anuncia a gravação do terceiro volume do projeto “Encontrin”, nesta quarta-feira, dia 11 de setembro, no Rio de Janeiro, para uma plateia de mais de 500 convidados. Com participações especiais que mostrarão, mais uma vez, a essência descontraída e inovadora do bem-sucedido formato, que soma mais de 850 milhões de execuções de áudio e vídeo em suas duas primeiras edições, o grupo registrará 15 pot-pourris e 5 faixas inéditas.

“Essa será a terceira edição desse projeto incrível, que, cada mês que passa, conquista um pouco mais as pessoas. No nosso coração, já o intitulamos como o ´pagode das resenhas´. Todos os lugares em que costumamos passar, onde amigos estão reunidos, lá se faz presente o ´Encontrin´. A gente está confiante e feliz, nos dedicando bastante para entregar mais um projeto a altura do que os fãs do pagode merecem. Teremos várias participações, pot-pourris incríveis, dos mais animados aos românticos, além de algumas músicas inéditas que vão surpreender”, compartilha o vocalista Kaique.

“O ´Encontrin´ é o projeto que resume o que é o Di Propósito, o projeto que fez o Brasil inteiro conhecer a gente melhor. Nada mais é do que tocar pagode à vontade, como se tivesse na varanda de casa. Estamos muito felizes com o sucesso do projeto, com números surreais, e, agora, com mais uma edição onde vamos receber uma galera do pagode que vem chamando muita atenção e participações de pessoas que somos fãs. Além, e é claro, da mistura de ritmos, a gente ama isso!”, adiciona Xandy, que completa: “O ´Encontrin 3´ vem pra aumentar a playlist de pagode da galera, colocar na caixinha e escutar pra sempre. São muitos sucessos juntos. Todo mundo sabe cantar todas as músicas e as versões que vamos colocar em pagode são sucessos de gigantes também”.

Matheus finaliza: “É aquele projeto pro público ver o Di Propósito tocando tudo o que gosta de escutar. É aquele pagode à vontade, com a mistura de ritmos e a participação dos nossos amigos e artistas que somos fãs. Nessa edição, chamamos também a nova geração, que está levando o pagode pra rua e que sempre toca no nosso camarim e nas nossas resenhas. O repertório ta incrível!”.

Dentre as participações, estão Bom Gosto, Gabrielzinho, Jorginho Faria, Kaique E Felipe, Miltinho, Pagode do Adame, Revelação, Thiago Soares, Tony Salles, Tz da Coronel e Yan. O repertório contemplará sucessos de diferentes gêneros, como “Vai Me Dando Corda”, “Nosso Amor Quer Paz”, “Deixa em off”, “Calma”, “Sinto sua falta”, “Diferentão”, “Mande um Sinal”, “Sobrenatural”, “Não Precisa Mudar”, “Esqueça-me se for capaz”, “Felina” e muito mais, divididos entre medleys com diferentes colaborações que reúnem a proposta do “Encontrin”.