Di Propósito lança a música inédita "Gostosa" para esquentar o Carnaval Com o Carnaval batendo à porta, o grupo Di Propósito traz mais uma faixa inédita para o "Encontrin 3" Cartão de Visita|Do R7 01/03/2025 - 16h45 (Atualizado em 01/03/2025 - 16h45 )

Confira: www.SMB.lnk.to/Encontrin3Vol7

Assista: https://youtu.be/ 6XKLjUjlmkY?si= bYLMyJvDjiKerSAQ

Com o Carnaval batendo à porta, o grupo Di Propósito traz mais uma faixa inédita para o “Encontrin 3”. A música “Gostosa” conta com arranjos sofisticados e fala de um romance apaixonante, além de ser um hino para reafirmar a força, beleza e atitude das mulheres. A faixa soma-se às outras 16 já lançadas, contendo participações de Revelação, Tony Salles, Kaique & Felipe, Bom Gosto, Gabrielzinho, entre outros, completando assim mais um volume do projeto.

“Esse é o sétimo EP do nosso ‘Encontrin 3’. E essa música vai pra todas as gostosas do Brasil. Toda mulher é gostosa e tem e tem que se sentir assim. E a gente trouxe esse som para representar todas as mulheres não só do Brasil, mas, quem sabe, do mundo inteiro. Porque o pagode tem conquistado cada vez mais espaço no cenário musical e isso é uma coisa gostosa de se ver”, conta Pedrinho.

Com produção musical de Boris e direção audiovisual de Julio Loureiro, o “Encontrin 3” foi gravado no Rio de Janeiro para uma plateia de convidados. O projeto segue a linha de sucesso das outras edições, reunindo grandes participações, entregando músicas inéditas e releituras de diferentes estilos musicais.

"O público caloroso abrilhantou e jogou a energia do ´Encontrin´ lá no alto, com um cenário lindo e bem próximo da galera. São 15 blocos e 5 músicas. Também temos participações incríveis, como Revelação, Tony Salles, Kaique & Felipe, Bom Gosto, além de uma galera da nova geração”, comemora Xandy, integrante do grupo.