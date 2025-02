Di Propósito se junta a Matheusinho em medley com releituras de sucessos As novidades do Volume 4 do "Encontrin 3" são o pot-pourri "É Natural/Nuvens De Algodão/Nosso Amor Quer Paz" e "Pra Ver O Sol Brilhar... Cartão de Visita|Do R7 27/01/2025 - 14h26 (Atualizado em 27/01/2025 - 14h26 ) twitter

As novidades do Volume 4 do "Encontrin 3" são o pot-pourri "É Natural/Nuvens De Algodão/Nosso Amor Quer Paz" e "Pra Ver O Sol Brilhar"

Escute o EP 4: https://smb.lnk.to/ Encontrin3Vol4

Assista: https://youtu.be/ vWz1HFrbC5E?si=7jLAdTDgh_ sCiInE

Dando continuidade ao projeto de sucesso, “Encontrin 3”, o Di Propósito apresenta duas novas músicas em seu Volume 4. Com participação de Mateusinho, o grupo lança o pot-pourri “É Natural/Nuvens De Algodão/Nosso Amor Quer Paz”, com releituras de grandes sucessos do pagode de Ferrugem, Exaltasamba e Péricles. Para completar as novidades do Volume 4, a versão de “Pra Ver O Sol Brilhar”, do cantor Belo.

‌



“Nesse quarto EP do ‘Encontrin 3’ nós juntamos clássicos em regravações que vão fazer todo mundo voltar no tempo e cantar muito. O convidado da vez é dono de uma voz incrível e canta demais, Mateusinho vem abrilhantar ainda mais esse projeto, que está lindo e ainda cheio de surpresas”, conta Pedrinho.

“São músicas que nós sempre escutamos e gostamos muito! Mateusinho é um parceiro nosso e é um cantor fantástico. Muito pagode para todos. Escutem, sofram, bebam e se divirtam”, completa Matheusinho, cavaquinista do Di Propósito.

‌



Gravado no Rio de Janeiro, para uma plateia de convidados, o projeto mostra mais uma vez, a essência descontraída e inovadora do bem-sucedido formato. O repertório contemplará sucessos de diferentes gêneros, divididos entre medleys com diferentes colaborações que reúnem a proposta do “Encontrin”. A direção musical é do produtor de longa data do grupo, Boris, e a direção audiovisual é do renomado Julio Loureiro.

"Diferente das outras edições, que foram gravadas durante a pandemia, nessa conseguimos fazer com um público caloroso que abrilhantou e jogou a energia do ´Encontrin´ lá no alto, com um cenário lindo e bem próximo da galera. São 15 blocos e 5 músicas. Também teremos participações incríveis, como Revelação, Tony Salles, Kaique & Felipe, Bom Gosto, além de uma galera da nova geração”, explica Xandy.