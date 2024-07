Cartão de Visita |Do R7

Dia 18 de julho no Bourbon Street Rodrigo Santos que se consagrou tocando por 26 anos no Barão Vermelho, é um artista completo: cantor, compositor, baixista e produtor...

Rodrigo Santos que se consagrou tocando por 26 anos no Barão Vermelho, é um artista completo: cantor, compositor, baixista e produtor. Em carreira solo, idealizou o show A Festa Rock – levando ao palco um repertorio de sucessos os quais o próprio músico contribuiu nas versões originais das gravações, como faixas de Barão Vermelho, Lobão, Kid Abelha, Cazuza, Leo Jaime, João Penca e Blitz, somados a uma brilhante seleção que homenageia grandes nomes do gênero, como Legião Urbana, Skank, Tim Maia, Raimundos, Paralamas, Titãs, Gilberto Gil, Caetano, Plebe Rude, Benjor, Los Hermanos, Jota Quest, Raimundos, The Police, Charlie Brown, Lulu Santos, Beatles, Rolling Stones, Capital Inicial entre outros.

Em sua consagrada trajetória, Rodrigo participou de todos os festivais mais importantes de 1985 pra cá, sendo parte integrante da história do Rock Brasileiro. Também vendeu mais de 8 milhões de cópias com todos os artistas que trabalhou, fez diversas tours internacionais e foi ganhador de três prêmios Sharp da Música Brasileira.

Instagram: https://www.instagram.com/ rodrigosantosbass/

Serviço

Local: Bourbon Street | Rua Dos Chanés, 127 – Moema – SP

Reservas na casa: Rua dos Chanés 194 – de 3ª.f a sábado das 12h às 19h, Domingos das 12h às 17h – Sem taxa de conveniência

Fone para reservas: (11) 5095-6100

WhatsApp para reservas (somente texto): +5511 9 7060-0113

Data: 18/07/2024 – 5ª.feira

Horário: 21h30

Abertura da casa: 19h

Duração: 80 minutos aproximadamente

Couvert Artístico: R$ 75,00 (1º.Lote)

Venda - Sympla - https://bileto.sympla.com.br/ event/90211

Classificação indicativa: 18 anos e 16 anos acompanhado de responsável

Capacidade: 350 pessoas

Estacionamento/ Valet: estacionamentos na região

Aceita todos os cartões de débito e crédito.

Acessibilidade motora

Ar condicionado e Ventilação natural

Wi-fi – solicitar senha na casa