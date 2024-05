Dia das Mães no Wet1n Wild – cortesia a toda mãe acompanhada de um pagante No 2º domingo de Maio, Dia das Mães (12/05), o parque aquático Wet´n Wild lança promoção especial que oferece cortesia a toda mãe acompanhada...

No 2º domingo de Maio, Dia das Mães (12/05), o parque aquático Wet´n Wild lança promoção especial que oferece cortesia a toda mãe acompanhada de um pagante. Objetivo é reunir gerações para celebrar a data – mães e filhos de todas as idades, juntos e mergulhados na diversão que as mais de 25 atrações do Wet proporcionam

Desde a Ilha Misteriosa do Cascão, espaço coberto que faz a alegria dos pequenos e da Turma da Mônica, incluindo tobogãs, balanços, queda d’água e mangueira de esguicho, até o conforto dos bangalôs com hidromassagem, disponíveis no Lagoon Beach Club, para reservas antecipadas, oferecem a todos os visitantes água aquecida. De maio a setembro, os mais de 9 milhões de litros de água tratada e reciclada do parque variam de temperatura, entre 26ºC e 28ºC.

A diversão é garantida para todas as idades – para quem quer relaxar, vivenciar emoções moderadas e as mais radicais. Wave Lagoon (Piscina de Ondas), Lazy River e Kids Lagoon também são ótimas opções para curtir em família.

Para quem prefere mais emoção, o Crazy Drop, Water Bomb e Space Bowl são algumas das sugestões moderadas. Os mais radicais preferem o Vortex, de altura equivalente a um prédio de seis andares. E o Meteor, o tobogã com cápsula mais alto do mundo. Altura? Equivale a um prédio de 13 andares, com 70 graus de inclinação.

A promoção ‘Toda mãe acompanhada de um pagante não paga’ dá acesso ao parque no dia 12 de maio de 2024 e não pode ser combinada com outras ofertas.

Serviço

Para adquirir o ingresso: https://www.wetshop.com.br/.

Sobre o Wet’n Wild

Inaugurado no dia 10 de outubro de 1998, às margens da Rodovia dos Bandeirantes, no Km 72, o empreendimento está localizado no Distrito Turístico Serra Azul – a apenas 30 minutos de São Paulo e a 15 minutos de Campinas, com uma belíssima área total de 160 mil m², lago natural; mata nativa e capacidade para receber 12 mil pessoas por dia.

Oferece infraestrutura completa – lanchonetes, banheiros, vestiários, fraldário, área de descanso e estacionamento. Tudo isso para que os visitantes possam mergulhar na alegria e viver uma experiência incrível e inesquecível.