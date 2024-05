Dia das Mães: opções de hotéis para aproveitar com toda a família Na praia ou na serra, conheça lugares com pensão completa ou all inclusive que ficam há duas horas o Rio

Alto contraste

A+

A-

Na praia ou na serra, conheça lugares com pensão completa ou all inclusive que ficam há duas horas o Rio

Em maio, o Dia é das Mães, mas a comemoração é da família, seja um almoço, jantar, uma reunião com todos os filhos, netos e agregados ou uma hospedagem durante todo o fim de semana em um local onde há pensão completa, um pacote único, com atividades para todas as idades, onde as mães podem curtir brincadeiras, shows, descansar e os filhos também.

Selecionamos hotéis que ficam a aproximadamente 2 horas do Rio que oferecem programação para toda a família, independente das idades e dos gostos. Os pacotes especiais incluem não apenas a hospedagem em acomodações confortáveis, mas também uma variedade de atividades para todos os gostos. Seja na praia ou na serra, todos os empreendimentos dispõem de recreação, piscina e eventos para o período, além de refeições de dar água na boca.

É um bom momento para desfrutar de experiências únicas e inesquecíveis que ficarão para sempre na memória de todos. Afinal, acontecimentos em família são preciosos e merecem ser celebrados da melhor forma possível.

Publicidade

Vilarejo Praia Hotel

No litoral fluminense, na praia de Abricó, em Rio das Ostras, o Vilarejo Praia Hotel é o lugar perfeito para quem busca animação e, também, para quem não abre mão da tranquilidade. O hotel prioriza a personalização da experiência de cada hóspede. Líder no segmento corporativo, com 20 anos de experiência, o Vilarejo Praia Hotel tem investido também em sua infraestrutura, buscando entregar ainda mais experiências de lazer para todos os públicos. Com 109 acomodações segmentadas em quatro categorias – Standard, Superior, Deluxe e Deluxe Premium –, o empreendimento oferece o aconchego típico de um hotel Vilarejo, com vista espetacular para o mar.

Publicidade

Maio em Rio das Ostras é um mês cheio de atrações, além do dia das mães, a cidade recebe a 20ª edição do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival, que acontece na cidade, nos dias 30 e 31 de maio. O evento, tradicional na região, tem apresentações de músicos de vários países, atraindo um público de todos os lugares. Com pensão completa, o Vilarejo Praia Hotel tem um restaurante principal, onde os hóspedes podem saborear pratos deliciosos elaborados pelo chef, além de três bares com drinks e petiscos, entre eles o novo Bar da Corona.

O Vilarejo Praia Hotel tem piscina com vista panorâmica, quadra de esportes, academia, cinema privativo e a Turma da Alegria. Também realiza festas temáticas o ano todo e em maio, tem o Arraiá Vilarejo. O hotel tem pacotes a preços especiais para famílias com crianças de até 12 anos e parcelamento em até 12 vezes.

Publicidade

Para saber mais, acesse o site: https://hotelvilarejopraia. com.br/ e o Instagram @hotelvilarejopraia/

Le Canton

Em Teresópolis, o resort Le Canton preparou uma programação especial para o fim de semana de 10 a 12 de maio: show de Rodrigo Teaser em homenagem a Michael Jackson e clínica de futebol com Túlio Maravilha, ex-craque do Botafogo e da Seleção Brasileira. O pacote custa a partir de 8x de R$ 349.

“Tributo ao Rei do Pop” – Criado em homenagem a Michael Jackson pelo cantor, compositor e dançarino Rodrigo Teaser, o espetáculo será realizado no dia 11 de maio. A apresentação conta com uma megaprodução, que inclui elevadores de palco, coreografias e figurinos que parecem ter viajado no tempo, tamanha a fidelidade que o artista exibe em suas performances. A ideia do “Tributo ao Rei do Pop” surgiu em 2019, para marcar os dez anos da morte de Michael Jackson, e acabou se tornando um DVD. Rodrigo é o único intérprete de Michael a ter seu show supervisionado por um membro original da equipe do astro. Para hóspedes, a apresentação já está incluída na diária. Não hóspedes podem comprar o ingresso (a partir de R$ 80) no site https://www.sympla.com.br/ evento/rodrigo-teaser-tributo- ao-rei-do-pop/2399056?.

Túlio Maravilha e muito mais - Para os amantes do futebol, a grande atração será o super camp com Túlio Maravilha. O jogador, que sempre atuou como atacante e artilheiro, ensinará aos participantes todas as técnicas aprendidas e utilizadas em sua longa e vitoriosa carreira. No Botafogo, principalmente, ele foi ídolo, ajudando o clube carioca a conquistar o Campeonato Brasileiro de 1995.

Além dessas novidades, o Le Canton conta ainda com bike park com aluguel de bicicletas, pet park, tenda de circo, piscinas climatizadas, Sport Bar com sinuca, televisão e música ao vivo. No Cabaret Voltaire, os adultos podem se entreter com jogos de xadrez, baralho e dominó, entre outros. Também é possível fazer um passeio pela fazendinha, onde são criados animais como cavalos e cabras, e se divertir a valer no Parc Magique, o único parque de diversões coberto funcionando dentro um resort no Brasil.

Para conhecer mais, acesse o site https://lecanton.com.br e siga o Instagram @lecanton

Mais informações: 21 99946-2326

Hotel Fazenda Vilarejo

Na Serra de Conservatória, a duas horas do Rio de Janeiro, fica o Hotel Fazenda Vilarejo. Com uma extensão de 1 milhão de m², o empreendimento, que é all inclusive, dedica todo o seu espaço para garantir diversão, conforto e fartura aos hóspedes. Em maio, um dos atrativos mais esperados é o Arraiá Vilarejo. Além disso, são mais de 30 atividades, entre elas recreação para crianças e adultos, fazendinha (com ovelhas, coelhos e outros animais), cidade de Faroeste, Parque Radical, redário, pesqueiro, piscinas, toboágua, Eco Parque e Espaço Kids. O Hotel Fazenda Vilarejo disponibiliza 114 acomodações, algumas com capacidade para até nove hóspedes com conforto.

Além de diversão e aconchego, um bom hotel fazenda deve oferecer comida caseira de qualidade, e essa é uma das especialidades do Hotel Fazenda Vilarejo. Com sete áreas de alimentação – restaurante principal, Espaço Bebê, Bar do João, Bar da Piscina, Lanchonete Teens, Vila Café e Pestisqueiro –, os hóspedes têm sempre à disposição bebidas, lanches e quitutes produzidos com temperos recém-colhidos na horta orgânica do hotel. No restaurante principal, a comida segue a tradição da região, representando a história e sabores de Conservatória.

O empreendimento ainda dispõe de três áreas para visitação: ao lado do restaurante está a loja dos doces Fini, com todas as guloseimas que marcaram a infância de muitos adultos e fazem a alegria da garotada. Mais afastada da estrutura principal estão a fábrica de laticínios, onde são produzidos e comercializados diversos tipos de queijos e doces de leite, e o Alambique, onde são fabricadas as cachaças e licores com matéria-prima cultivada nas terras do Hotel Fazenda Vilarejo. Para visitar essas estruturas é necessário traslado, oferecido pelo hotel. No Alambique é possível acompanhar todo o processo de elaboração das bebidas.

O Hotel Fazenda Vilarejo oferece um tradicional atendimento afetuoso e familiar, que faz com que todos se sintam acolhidos.

Para conhecer mais, acesse o site: https://www. hotelfazendavilarejo.com.br/ e siga o Instagram @hotelvilarejo

Grupo Vilarejo - Além de atuar no segmento da hotelaria, o Grupo Vilarejo conta com a maior rede de acabamentos do interior do estado, presente em nove cidades estratégicas, além de uma fábrica de laticínios e um alambique, em Conservatória, com foco na produção artesanal. O grupo emprega mais de 800 colaboradores diretos.