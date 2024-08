Diálogo sobre o profundo Exposição buscar evidenciar sentimentos reprimidos Cartão de Visita|Do R7 21/08/2024 - 17h11 (Atualizado em 21/08/2024 - 17h11 ) ‌



Exposição buscar evidenciar sentimentos reprimidos

A partir de uma investigação sobre o lugar onde se vive - seja a casa, seja o próprio corpo - Bárbara Rigamonte traz à Galeria de Arte do Minas II a exposição O profundo que habita em mim. Composta por 14 telas em tinta acrílica e quatro gravuras, dentre elas serigrafias e linoleogravuras, a artista se propõe a externar emoções que na maioria das vezes são reprimidas. A exposição fica em cartaz de 2/9 a 2/10.

Partindo do pressuposto que, em casa, os moradores são eles mesmos, a proposta de Bárbara é construir um diálogo sobre experiências inerentemente humanas. “Quando retrato a rotina desafiadora de quem tem uma saúde mental fragilizada e apresento a obra como um meio didático de evidenciar sentimentos que não são amplamente falados, mas que devem ser necessariamente discutidos, espero que o espectador tenha um vislumbre de minha relação com o ambiente, estabelecendo uma relação direta com o lugar e o tornando íntimo e seguro", explica.

Serviço

Exposição O profundo que habita em mim, de Bárbara Rigamonte

Período expositivo: 2/9 a 2/10

Local: av. dos Bandeirantes, 2.323, Serra, no Minas II

Horário: de segunda a sexta, das 6h às 22h; aos sábados, das 6h às 20h; e aos domingos e feriados, das 6h às 19h.

