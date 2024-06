Diego e Victor Hugo lançam mais uma faixa inédita do projeto "Búzios Paradise"

Alto contraste

"Búzios Paradise Vol.03": https://smb.lnk.to/ BuziosParadiseVol03

"Sua Vez de Terminar": https://smb.lnk.to/ SuaVezdeTerminar

Dando continuidade aos lançamentos de “Búzios Paradise”, projeto que já soma mais de 100 milhões de streams, a dupla Diego & Victor Hugo lança a inédita “Sua Vez de Terminar”.

Composta por Philippe Pancadinha, Renato Sousa, Flavinho Tinto, Nando Marx e Douglas Mello, a faixa é uma moda romântica característica da dupla. Sobre o término de um relacionamento, a música compara as atitudes de homem e da mulher: “O homem, quando fala que termina, volta/ Mulher, quando decide terminar, termina”

“Estamos muito felizes com esse projeto. Cada música lançada é especial demais pra gente. Essa é uma moda que eu tenho certeza que todos que estão passando pelo término de um relacionamento vão se identificar”, compartilha Diego. “Ansiedade a mil para este lançamento. No dia da gravação, o público já cantou com a gente e foi um sucesso. Tenho certeza que será mais um hit nosso”, complementa Victor Hugo.

“Búzios Paradise” foi gravado em setembro de 2023, em Búzios, no Rio de Janeiro. Com 18 faixas inéditas, a dupla ainda contou com grandes nomes da música no dia para deixar essa festa ainda mais especial. O Grupo Menos é Mais participou da faixa “Película de Vidro”; Gustavo Mioto está em “Onde Não Pega o Celular”; Guilherme & Benuto dividiu o palco com os anfitriões em “Vestido Curto”; e Milton Guedes, cantor e compositor, abrilhantou a música “O Mundo Precisa de Loucos”.