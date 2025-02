Diógenes Carvalho estreia solo autoral e autobiográfico no palco do Mi Teatro Advogado, professor universitário, modelo e entusiasta das artes, Diógenes Carvalho estreia solo autoral e autobiográfico no palco... Cartão de Visita|Do R7 06/02/2025 - 16h46 (Atualizado em 06/02/2025 - 16h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Advogado, professor universitário, modelo e entusiasta das artes, Diógenes Carvalho estreia solo autoral e autobiográfico no palco do Mi Teatro, em El Mercado Ibérico

Diógenes Carvalho estreia em 11 de fevereiro, no Mi Teatro – o palco do centro gastronômico e cultural El Mercado Iberico –, o solo autoral e autobiográfico O Caso do Homem de uma História Só. O texto conta, em 30 minutos, a história de um advogado e professor universitário que foi atrás das “Artes” para não enlouquecer, em uma espécie de plano de fuga para se libertar da burocracia das Universidades de Direito, da vida dentro de escritórios de advocacia e do caos da justiça brasileira.

O Caso do Homem de Uma História Só, peça escrita e atuada por Diógenes, é um mergulho profundo e reflexivo na busca por uma vida autêntica, longe das amarras das expectativas sociais e profissionais. Através do personagem, um advogado, professor e multifacetado ser humano, a peça examina os dilemas existenciais de um homem que se vê preso a uma única narrativa, a do "homem bem-sucedido", e que, ao longo de sua jornada, busca se libertar das limitações impostas pela sociedade. A orientação de dramaturgia foi realizada pelo ator e escritor Davi Novaes, em uma oficina de criação de solos autorais na Casa de Artes Operária. A direção é de Raissa Gregori, que estudou com grandes nomes do teatro brasileiro como Antunes Filho e Fernanda Montenegro, fundou os grupos XIX de Teatro, Tablado SP e Coletivo Bruto, presidiu a Fundação Brasileira de Teatro e atualmente destaca-se por seus trabalhos como preparadora de elenco no audiovisual.

A história se desenrola em um tribunal, onde Diógenes defende seu próprio direito de viver múltiplas vidas, sem ser reduzido a uma única função ou expectativa. Com um tom que mistura comédia, crítica social e introspecção, a peça desafia o público a refletir sobre os papéis que desempenham em suas próprias vidas e questionar o que significa "dar certo" em uma sociedade que muitas vezes valoriza a conformidade.

‌



O espetáculo é uma alegoria sobre a busca de identidade, o medo de ser rotulado e a coragem de viver uma vida plena, com todas as suas possibilidades e contradições. Através de cenas e discursos emocionantes e bem-humorados, o público é convidado a repensar suas próprias escolhas e a desafiar as normas que regem suas existências.

Com um texto envolvente, que transita entre o sério e o leve, O Caso do Homem de uma História Só é uma obra que toca as questões mais profundas da condição humana, levantando discussões sobre liberdade, autoconhecimento e a busca por uma vida mais verdadeira e menos burocrática.

‌



A peça estará em cartaz entre 11 e 25 de fevereiro e promete ser uma experiência única para todos aqueles que desejam explorar as diversas camadas da existência humana e refletir sobre o poder de transformar a própria história.

Sobre Diógenes Carvalho

‌



Advogado de sucesso, professor universitário renomado com vários livros publicados na área de Direito do Consumidor, modelo de marcas nacionais e destaque nas passarelas da SPFW, Diógenes Carvalho, aos 45 anos, surpreende ao expandir seu talento para os palcos, revelando sua paixão pelas artes. Reconhecido por sua versatilidade, Diógenes é um verdadeiro multitalento: escreve, fala, fotografa, toca piano e se dedica ao teatro, cursos de percussão e de DJ. Com uma carreira jurídica que inclui posições de destaque no Brasil e no exterior, além de uma formação acadêmica que vai da especialização ao pós-doutorado em Direito pela USP, desafia as limitações e vive várias histórias ao mesmo tempo, inspirando aqueles ao seu redor a explorar suas múltiplas potencialidades.

Serviço

O Caso do Homem de uma História Só

Autor e Elenco: Diógenes Carvalho

Orientação de Dramaturgia: Davi Novaes

Direção: Raissa Gregori

Cenografia: Fabiana Queiroga

Desenho de Luz: Gustavo Almeida

Figurino: Camargo Alfaiataria

Local: Mi Teatro - El Mercado Iberico

End.: Rua Pamplona , 310 - Jardim Paulista

Info: (11) 99418-1978

Datas: 11, 18 e 25/02 (terças-feiras), às 20h

Ingressos: R$ 40 (Inteira) e R$ 20 (Meia entrada)

Sympla: https://bit.ly/3PYGK5s

Duração: 30 min.

Classificação indicativa: 12 anos

Capacidade: 60 lugares

Acessibilidade

Cafeteria