Diogo Nogueira disponibiliza último capítulo da fotonovela "Uma história de amor à moda antiga"

Alto contraste

A+

A-

A história de amor entre Diogo Nogueira e Paolla Oliveira, registrada no formato de uma fotonovela, ganhou a atenção e coração dos brasileiros nas últimas semanas e chega ao fim, nesta quarta-feira (03/07), com o último capítulo “Até depois do fim” que foi ao ar no Instagram do cantor.

Assista aqui o último capítulo!

O projeto, escrito por Paula Gicovate, narrado pela voz inconfundível de Alexandre Nero e idealizado e dirigido por Diogo Nogueira e Roberta Senna, resgata uma forma de se contar histórias, utilizando fotografias em quadrinhos, que ficou muito popular entre os anos 1950 e 70. Contudo, “Uma história de amor à moda antiga” não deixa de contemplar todos os avanços sociais dos últimos tempos, colocando a mulher no lugar de empoderamento e de protagonismo. Uma história de amor romanceada que mistura fatos com ficção.

A temática de se amar à moda antiga surgiu, no ano passado, com o lançamento do álbum “SAGRADO, Vol.1”, nomeando a faixa que caiu no gosto do público e gerando vídeos nas redes sociais e um clipe composto só de cenas dos fãs de Diogo Nogueira amando à moda antiga.

Publicidade

“Essas últimas quatro semanas, em que estreamos a fotonovela, eu adorei acompanhar de perto a reação do público, os comentários engraçados e carinhosos de nossos fãs. De certa forma, mesmo a história sendo minha e de Paolla, fico ansioso para ver o que vai acontecer no próximo capítulo”, comenta Diogo Nogueira.

“Esse trabalho foi uma oportunidade de mostrar para as pessoas que esse amor existe e que a gente pode buscar uma relação que nos faça felizes, sem abrir mão dos sonhos e da própria identidade. Eu quis muito falar da viagem da personagem para mostrar que o amor deve ser generoso com o sonho do outro e que a gente pode fazer planos tendo o apoio de quem a gente ama. Nesse último capítulo teremos o reencontro do casal, que vai ‘continuar’ sendo feliz para sempre”, completa Paula Gicovate, roteirista do projeto.

Publicidade

Aos fãs que perderam algum dos capítulos da fotonovela “Uma história de amor à moda antiga”, não tem problema! Eles continuam disponíveis no Instagram do Diogo Nogueira.

Capítulo 1 assista AQUI!

Capítulo 2 assista AQUI!

Capítulo 3 assista AQUI!

Ficha Técnica

Criação e Direção - Diogo Nogueira e Roberta Senna

Produção e edição - Eduardo Machado

Roteiro - Paula Gicovate

Narração – Alexadre Nero

Tratamento de imagem - João Lubambo

Edição - SoulRio Filmes