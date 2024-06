Diogo Nogueira lança, ao lado de Paolla Oliveira, a fotonovela "Uma história de amor à moda antiga"

Alto contraste

Não é de hoje que o Brasil ama acompanhar o romance entre o cantor e compositor Diogo Nogueira e a atriz e rainha de bateria Paolla Oliveira. Agora, no dia dos namorados, Diogo Nogueira celebra essa história de amor com o lançamento do primeiro capítulo da fotonovela “Uma história de amor à moda antiga”, batizada com o nome da faixa recém lançada pelo artista no álbum “SAGRADO, Vol.1”.

O projeto, escrito por Paula Gicovate, narrado pela voz inconfundível de Alexandre Nero e idealizado e dirigido por Diogo Nogueira e Roberta Senna, resgata uma forma de se contar histórias, utilizando fotografias em quadrinhos, que ficou muito popular entre os anos 1950 e 70. Contudo, “Uma história de amor à moda antiga” não deixa de contemplar todos os avanços sociais dos últimos tempos, colocando a mulher no lugar de empoderamento e de protagonismo.

Assista AQUI!

“Meu trabalho é principalmente falar de amor e falar de relações. Então, poder criar uma história de amor para o casal que mais me inspira nesses últimos tempos foi uma experiência muito linda, porque é falar de um amor real, de um amor que existe, que acontece e mostrar para as pessoas que é possível. Espero que inspirem muitas outras pessoas a pensar nesse amor para toda a vida”, comenta Paula Gicovate

Aos fãs, acompanhem as redes sociais de Diogo Nogueira. Vem aí, nos próximos capítulos, a continuação dessa odisseia de amor que ultrapassa o tempo, trazendo fatos verídicos com pitadas de ficção.

“Eu sou um cara que tenho esse cuidado de ter um relacionamento e amor à moda antiga, que é estar presente, cuidar de minha amada, dar presentes e ser real. Quis com esse projeto, junto com a Paolla, abrir um pouco da nossa história de amor, mostrando que é possível sim amarmos à moda antiga hoje em dia”, finaliza Diogo Nogueira.

Ficha Técnica

Criação e Direção - Diogo Nogueira e Roberta Senna

Produção e edição - Eduardo Machado

Roteirização - Paula Gicovate

Narração – Alexadre Nero

Tratamento de imagem - João Lubambo

Edição - SoulRio Filmes