Dj Batata convida MC Nem na música inédita "Me Formatei" Dj Batata se juntou à MC Nem, conhecida pelo "Arrocha das Amantes", para lançar a faixa inédita "Me Formatei" Cartão de Visita|Do R7 05/11/2024 - 14h49 (Atualizado em 05/11/2024 - 14h49 )

Confira: https://smb.lnk.to/MeFormatei

Dj Batata se juntou à MC Nem, conhecida pelo “Arrocha das Amantes”, para lançar a faixa inédita “Me Formatei”. Com letra cômica e explícita, escrita pelos dois artistas, e a batida característica do Dj Batata, a música estreia acompanhada de vídeo, já disponível no canal oficial do produtor do YouTube.

"Sempre admirei a trajetória de MC Nem, desde o início dela no Bonde das Abusadas. Ela foi uma das protagonistas do funk e se destacou com sua curiosidade e coragem, principalmente no duelo icônico 'Fiel x Amante', com a MC Katia”, compartilha Dj Batata.

“Quando pensei em uma música com a ideia de se 'formatar' de um passado, apagando as memórias e abrindo espaço para novas aventuras, ela foi a primeira pessoa que veio à mente. MC Nem trouxe vida e voz para esse conceito de 'Me Formatei', e mal posso esperar para compartilhar com todos essa música que fala de liberdade, de recomeços e de ser quem a gente quer ser na pista. Vai ser incrível dividir isso com o público!", completa.

Nome por trás de sucessos do funk como “Dom Dom Dom”, com Mc Pedrinho, “Que Tiro Foi Esse?”, de Jojo Maronttinni, “Angra dos Reis”, com Mc Daleste, entre outros, Dj Batata retornou à cena com uma série de lançamentos em parceria com novos e consagrados nomes do gênero. Recentemente, disponibilizou o “MTG Clima de Rodeio”, faixa originalmente do Dallas Company, que nesta nova versão, ganhou a participação do Mc Mingau, “Taca Gin Que é Pra Chapar”, com Naldo Benny, e “Furacão de Mulher”, introduzindo Luana Nobre como Luana a Famosa.