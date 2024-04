Dj LK da Escócia lança "O Tubarão Te Pega Bolado" O DJ Lk da Escócia tem conquistado o Brasil com seu funk ritmado com a cara dos bailes funk de comunidades

Confira: https://smb.lnk.to/OTubaraoTePegaBolado

O DJ Lk da Escócia tem conquistado o Brasil com seu funk ritmado com a cara dos bailes funk de comunidades. Depois de um 2023 de grande sucesso, com parceria com grandes nomes do funk como Mc Ryan SP, Mc Paiva e Mc Daniel, além de ter lançado um dos maiores hits do funk do ano com “Tubarão Te Amo”, o artista traz “O Tubarão Te Pega Bolado” com Dj Breno.

O novo single já conta com diversas criações nas plataformas de vídeos-curtos e está movimentando grandes influenciadores. Antes mesmo do lançamento, já acumula milhões de visualizações, incluindo um único vídeo com mais de 5 milhões de views. A faixa produzida por LK e DJ Breno tem um ritmo contagiante, que só o funk pode proporcionar.

“A ideia da música surgiu a partir de uma dancinha que virou a marca do influenciador ‘Açucarado’. Essa coreografia está viralizando porque ele dança jogando o cabelo. Então, para somar com o lançamento, o Tubarão (Mc Ryan SP) e o Açucarado acabaram fazendo a coreografia de uma previa dessa música que divulguei, trazendo um público legal para a faixa. Em relação ao beat, surgiu da minha cabeça, assim como a letra. Convidei o DJ Breno porque ele tem uma voz única”, compartilha Lk.

Dono de vários hits, com mais de 2,3 milhões de ouvintes mensais no Spotify, o carioca Dj LK da Escócia, é apaixonado por música, em especial funk. Ainda criança, se aventurava com alguns vocais, mas, com o passar do tempo, foi se aprofundando e se tornando um ótimo produtor. Aos 20 anos, se arriscou ao lançar sua primeira música, que se tornou seu primeiro Hit, “Tropa Das Sem Limites”. Dali em diante, acertou mais de 10 hits nacionais, como “Vai Pegar Nunca Só em 2500”, “Quebra De Ladinho Faz O Coraçãozinho”, “Pras Novinha”, com MC Livinho, e o grande sucesso “Tubarão te amo”, que foi TOP1 no Spotify global.