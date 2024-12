DJ Topo detém segundo funk mais ouvido do Brasil em 2024 com a “MTG Quem Não Quer Sou Eu” Sucesso dominou o primeiro lugar nas plataformas e rankings do país e já ultrapassa 500 milhões de streams Cartão de Visita|Do R7 04/12/2024 - 14h48 (Atualizado em 04/12/2024 - 14h48 ) twitter

Na manhã desta quarta-feira (04), o Spotify Brasil revelou os principais destaques de 2024, e o DJ Topo, mais uma vez, se consolidou como uma das grandes revelações da música brasileira. Lançada no início do ano, a faixa "MTG Quem Não Quer Sou Eu" se consagrou como o segundo funk mais ouvido do Brasil e a 4ª música mais tocada na plataforma em geral.

Durante o ano, a montagem dominou as principais plataformas e rankings do país, alcançando o primeiro lugar no TOP 200 Brasil, Weekly TOP Songs Brasil e Daily TOP Songs Brasil, no Spotify, sem contar com o número 1 na Billboard HOT 100. O sucesso foi tanto que ultrapassou as fronteiras nacionais chegando ao TOPO do Spotify Portugal e entrando no TOP 50 Mundial.

Lançado em parceria com Seu Jorge, dono da faixa original - lançada em 2011 -, Mc Leozin e MC G15, o hit também recebeu um certificado de diamante triplo pelos 500 milhões de streams conquistados. Sem contar com a indicação ao Prêmio Multishow 2024 na categoria “Funk do Ano”.

Além de se destacar com outros sucessos como “Pedrin”, “MTG Na Imaginação”, “Comemoração” e “MTG Passa Passa Pra Eu Sarrar”, o DJ alcançou outro marco importante em sua carreira ao fazer sua estreia no Rock in Rio 2024, um dos maiores e mais prestigiados festivais de música do mundo. No último dia do evento, Topo subiu ao Palco Supernova e, claro, não poderia deixar de apresentar seu grande hit, levando o público à loucura com hologramas em tamanho real de Seu Jorge e Pedro Sampaio. Para garantir uma experiência inovadora, o DJ investiu R$ 1 milhão na produção do show, que contou com tecnologia de ponta e conteúdos em 4D desenvolvidos em plataformas gamer, reafirmando seu lugar no funk.

A enorme popularidade de "MTG Quem Não Quer Sou Eu" abriu inúmeras portas para o DJ, consolidando sua trajetória no cenário musical brasileiro e internacional.