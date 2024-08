DJ Topo estreia no palco do Rock In Rio 2024 Artista se apresenta dia 22 de setembro no Palco Super Nova Cartão de Visita|Do R7 07/08/2024 - 17h36 (Atualizado em 07/08/2024 - 17h36 ) ‌



Artista se apresenta dia 22 de setembro no Palco Super Nova

Nos últimos meses, seu nome tem feito jus às suas conquistas. Com as MTG’s “Quem Não Quer Sou Eu”, ao lado de Seu Jorge, Mc Leozin e MC G15, e “Passa Passa Pra Eu Sarrar”, em parceria com Mc Livinho, DJ Topo vem dominando os principais rankings de música do país ao conquistar mais de 150 milhões de plays apenas com os dois últimos hits. Agora, o artista também dominará um dos palcos mais renomados do mundo: o Rock In Rio.

Confirmado para 22 de setembro, sétimo e último dia de evento na cidade do Rock, o DJ se apresenta no Palco Supernova. O festival irá celebrar os 40 anos do Rock in Rio, contando com uma nova área chamada Global Village com cenários inspirados em ícones arquitetônicos de todo o mundo.

“Estou com a expectativa a mil! Sempre foi um festival que eu queria tocar e nunca imaginei que iria conseguir sendo um DJ de funk, até porque sempre foi um evento voltado mais para bandas. Quero levar um pouquinho da história do Rock In Rio pro meu show, quem sabe incluir o rock com algo mixado. Muitos não sabem, mas eu também já tive banda, já toquei guitarra, então a cabeça não para. Vai ser o festival mais importante que eu vou tocar na minha carreira”, compartilha Topo.