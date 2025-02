Do premiado autor Newton Moreno, “As Cangaceiras - O Musical” chega ao Teatro dos Quatro Inspirado em depoimentos de mulheres envolvidas no cangaço, espetáculo com direção de Rafaela Amado faz curtíssima temporada de 28... Cartão de Visita|Do R7 23/01/2025 - 16h46 (Atualizado em 23/01/2025 - 16h46 ) twitter

Inspirado em depoimentos de mulheres envolvidas no cangaço, espetáculo com direção de Rafaela Amado faz curtíssima temporada de 28 de janeiro a 12 de fevereiro, terças e quartas-feiras, às 20h

A história de mulheres fortes e destemidas que marcaram o Brasil chega aos palcos cariocas. Com direção artística de Rafaela Amado e produção da Encantarte, “As Cangaceiras - O Musical”, do premiado autor pernambucano Newton Moreno, faz curtíssima temporada no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea, de 28 de janeiro a 12 de fevereiro, terças e quartas-feiras, às 20h.

Indicada ao Prêmio Shell 2019 na categoria de melhor dramaturgia, indicada ao Bibi Ferreira 2019 em 10 categorias e vencedora do prêmio APCA de melhor dramaturgia, a peça acompanha a saga de Serena, uma mulher do cangaço que busca encontrar seu filho, antes dado como morto, como fio condutor de um enredo que questiona os mecanismos de opressão encontrados dentro do próprio cangaço.

- Trata-se de uma fábula inspirada nos depoimentos de mulheres que seguiam os bandos nordestinos que atuavam contra a desigualdade social na região e promove uma reflexão sobre o papel do feminino dentro desse sistema – conta Rafaela Amado.

A musicalidade é outro ponto forte da peça, que presta uma verdadeira homenagem à cultura nordestina, com músicas e letras originais de Fernanda Maia e Newton Moreno compostas especialmente para o espetáculo. As canções costuram o enredo enquanto ajudam o espectador a se conectar inteiramente com os dilemas e sentimentos de cada personagem. A direção musical é de Chiara Santoro.

- Será a oportunidade de fazer um grande mergulho nas tradições nordestinas com uma emocionante aventura guiada por personagens complexos e cativantes – destaca a diretora.

Ficha técnica:

Produção: Encantarte

Coordenação Artística e Design: Caio Godard

Texto e Letras Originais: Newton Moreno

Músicas Originais: Fernanda Maia

Direção Geral: Rafaela Amado

Direção Musical: Chiara Santoro

Direção de Movimento: Malu Cordioli

Assistente de Direção Geral: Nanan Gonzaga

Assistente de Direção Geral: Ísis Lua

Assistente de Direção Musical: Carol Vanni

Assessoria de Imprensa: Carlos Pinho

Cenário: Nello Marrese

Consultoria de Figurino: Layse Medeiros

Fotos: Paulo Aragon

Estudo da Obra: Gerson Steves

Elenco: Alessandra Martins, Ana Belarmino, Camila Paola, Claire de Lua, Dani Saboia, Eduardo Neiva, Gabriel Lemos, Gisele Castro, Guilherme Pinheiro, Keren Silveira, Layse Medeiros, Léo Patrocínio, Luiza Jorgi, Murici Lima, Nádia Nogueira, Paulo Oliveira, Pedro Aran, Prit Soares, Rapha Moreira, Rodrigo Trindade, Simone Bittencourt, Stephanie Costa, Thobias Araújo, Valléria Freire, Vini Duarte e Wanderlucy Bezerra

Serviço:

“As Cangaceiras - O Musical”

Estreia: 28/01

Temporada: de 28/01 até 12/02, terças e quartas-feiras, às 20h

Local: Teatro dos Quatro – Shopping da Gávea – Rua Marquês de São Vicente, 52, loja 265, 2o andar, Gávea – Rio de Janeiro

Ingressos: R$ 45 (meia-entrada) e R$ 90 (inteira), vendas na bilheteria do teatro ou na plataforma Sympla - https://bileto.sympla.com.br/ event/101587/

Tel.: (21) 2239-1095 / 97309-6234

Duração: 120 min

Classificação: 14 anos

Gênero: Drama

Rede social: https://www.instagram.com/ ascangaceirasmusicalrj/