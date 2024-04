DOIS MUNDOS: “Fernando & Sorocaba na Pescaria” e “Nash” serão gravados em 2024

Alto contraste

Audiovisuais representam o lifestyle da dupla e produções ocorrem neste primeiro semestre

Inovando cada vez mais em seus trabalhos, Fernando & Sorocaba agora decidiram mostrar mais sobre os dois mundos que representam o lifestyle de cada um. Os projetos “Fernando & Sorocaba na Pescaria” e “Nash” terão suas produções gravadas em março e abril, respectivamente, trazendo novidades sobre o duo.

“Estamos muito felizes em fazer esses dois projetos, contando e apresentando mais sobre o nosso universo. Já tínhamos essa ideia há um tempinho e tirá-las do papel está sendo muito gratificante; já estou ansioso para ver o resultado final.” diz Fernando. “São duas produções que trabalham muito o nosso lifestyle, e poder finalmente mostrar isso para o público é demais. Tenho certeza que quem assistir vai se sentir muito mais próximo do Fernando & Sorocaba.”, completa Sorocaba.

A proposta desse primeiro audiovisual traz Fernando como primeira voz em todas as faixas, um feito inédito da dupla. O cantor, que é apaixonado por pesca, já está envolvido na pesca esportiva há mais de 8 anos como hobby e há 6 anos com sua marca, a Zor Sport Fishing. Pensando em juntar suas duas grandes paixões, pescaria e música, surgiu a ideia do projeto “Fernando & Sorocaba na Pescaria”, o qual será gravado no próximo dia 14, no interior de São Paulo, com 15 faixas, sendo 13 regravações, que mesclam o sertanejo modão com o atual, e 2 inéditas.

“Eu acho que a música sertaneja se conecta totalmente com a pescaria! É um lugar que sempre tem um violão e muita música boa, e é isso que queremos trazer para esse álbum, os hits que gostamos de cantar nesse momento, além de trazer mais duas inéditas. Tenho certeza que o pessoal vai curtir muito”, compartilha Fernando.

Já o “lifestyle” do Sorocaba é um pouco diferente! O cantor, que sempre gostou de juntar o sertanejo com o country e transmite essa mistura em suas músicas, não viu um lugar melhor para registrar um audiovisual do que Nashville, localizada nos Estados Unidos. A cidade, que também é conhecida como berço do gênero, tem diversos artistas de quem o cantor é muito fã, e já teve o enorme prazer em conhecer.

Pensando nisso, surgiu “Nash, que será gravado no próximo mês. O projeto terá a presença de participações internacionais de renome do segmento, como: Dustin Lynch, Cole Swindell e Locash. Além de mais cinco músicas inéditas com um arranjo country, dentre elas, uma canção que traz Fernando & Sorocaba cantando em inglês. O audiovisual terá sua gravação realizada em bares badalados e estúdios tradicionais da capital do estado do Tennessee.

“Esse é um ano que o country está muito em evidência, e não teria momento melhor para esse projeto sair do papel. Ele já está desenhado na nossa cabeça há um bom tempo; Fernando e Sorocaba sempre fizeram essa mistura do country com o sertanejo, e agora teremos a oportunidade de gravar lá fora e ainda com grandes participações do gênero, vai ser demais! Tenho certeza de que vai dar o que falar.” diz Sorocaba.

Por trás de toda a produção, os dois projetos contarão com grandes nomes do mercado. Assinando a direção e captação de vídeo, Gui Dalzoto, nome responsável por grandes produções, como: Luan City (Luan Santana), Bora Doido - Documentário do grupo Atitude 67, Cerveja de Garrafa (Atitude 67), entre outros. Já a parte musical fica pelo próprio Fernando Zor e Ray Ferrari.