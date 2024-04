DOLORES DURAN será homenageada em Show da Cantora ANNA CONDEIXA no Fino da Bossa em SP

Alto contraste

A+

A-

A cantora ANNA CONDEIXA, com mais de 30 anos de carreira artística e dois Cds gravados, se prepara para o maior de seus desafios Apresentar um novo show ‘DOLORES, UMA LEMBRANÇA VIVA’ dedicado a uma única compositora e, neste caso, não é uma qualquer – como bem diria Alcione – trata-se da grande compositora...DOLORES DURAN que nos deixou cedo demais, com apenas 29 anos, no ano de 1959 e, neste ano de 2024 completaria 94 anos. Apesar da pouca idade, Dolores Duran deixou uma infinidade de sucessos em lindas composições e para esse show, a cantora ANNA CONDEIXA escolheu apresentar para seu público, as canções ‘A Noite do Meu Bem’, ‘Por Causa de você’, ‘A Estrada do Sol’ (de Tom Jobim e Dolores)’, ‘O Negócio é Amar’ (de Carlos Lyra e Dolores), ‘Se é por Falta de Adeus’, ‘Solidão’, ‘Ideias Erradas’ e ‘Pela Rua’ (de Ribamar e Dolores), ‘Castigo’, ‘Fim de Caso’, ‘Ternura Antiga’, ‘Se não é Amor’ e ‘Noite Paz’ para seu variado repertório. Neste novo show, a cantora ANNA CONDEIXA será acompanhada pelo pianista Giba Estebez. A cantora ANNA CONDEIXA comenta; “Somos de décadas distantes, o que não impediu que, ao despertar para o encanto e a importância da Música como Arte, eu passasse a me interessar sobre os cantores e compositores já famosos daquela época. Assim, cheguei a Dolores Duran. Logo, sua poesia e melodias essencialmente românticas e dolentes me impressionaram demais e, ao longo da minha estrada musical passei a ter a presença de Dolores em meu repertório. Hoje, Dolores Duran traz de volta à memória dos amantes da legítima música popular brasileira, o reconhecimento de ter sido uma letrista iluminada e cheia de sentimento, muitas vezes sofrido e em outro momento, alegre. Mas ela continua indiscutivelmente uma grata e Viva Lembrança! E é por isso que vamos cantá-la e saudá-la agora!” O Local do Show: O Fino da Bossa é um Piano-Bar clássico, anexo à galeria de arte contemporânea New Gallery, que possibilita a realização de diversos eventos que buscam unir música, cultura e artes em um só espaço. O piano-bar, localizado em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, oferece uma proposta intimista e aconchegante com uma decoração charmosa, que remete aos clubes de jazz de Nova Iorque, além de entregar boa música e os tradicionais coquetéis da noite paulistana. A casa apresenta o propósito de resgatar a tradição das antigas casas de MPB, proporcionando um lugar onde as pessoas possam se conectar com a música por meio de uma experiência transformadora, com qualidade musical e acústica, ambiente sofisticado e elegante, que promova a poesia e o próprio cancioneiro popular. Abrindo espaço para novos artistas e músicos consagrados, conta com 40 lugares em seu espaço físico, mas também proporciona a experiência para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, com a transmissão ao vivo dos seus shows em seu canal no Youtube Além disso, o Fino da Bossa também é um projeto cultural que chega para entregar um atendimento e serviço de A/B de qualidade e que tem como objetivo ser reconhecido nacional e internacionalmente, por sua relevância na promoção da música popular brasileira. Facebook: facebook.com/ finodabossa.cancaodeautor Instagram: finodabossa.cancaodeautor Site: http://www.finodabossa. com.br Telefone: (011) 3530-3343 Show: *"DOLORES: UMA LEMBRANÇA VIVA"* Com a cantora ANNA CONDEIXA e o pianista Giba Estebez Produção e Assessoria de Imprensa: João Luiz Azevedo Duração: 70 min Classificação Livre Local: *O Fino da Bossa* Avenida Faria Lima 473 – Itaim Bibi – São Paulo Dia 26 de Abril 2024 – Sexta Feira 20:30h Valor do ingresso: R$ 90,00 Mais informações pelo Sympla aqui: https://www.sympla.com.br/ evento/anna-condeixa-no-fino- da-bossa/2378263 Mais informações pelo tel/zap: (21) 99605-3074