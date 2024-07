Domo da Montanha: hospedagem diferenciada com imersão na natureza Conceito inovador oferece experiência glamourosa de hospedagem luxuosa e confortável ao ar livre na Serra da Mantiqueira, em Monte... Cartão de Visita|Do R7 20/07/2024 - 15h33 (Atualizado em 20/07/2024 - 15h33 ) ‌



Conceito inovador oferece experiência glamourosa de hospedagem luxuosa e confortável ao ar livre na Serra da Mantiqueira, em Monte Verde

Uma hospedagem nova e original acaba de ser inaugurada na região de Monte Verde (MG). O Domo da Montanha, como foi batizado o local, oferece uma experiência imersiva de luxo em meio à natureza preservada da Mata Atlântica, em confortáveis domos geodésicos preparados para receber casais ou até três pessoas.

São apenas 05 domos instalados numa área de 242 mil m² na Serra da Mantiqueira e com distanciamento entre si, o que garante total privacidade aos hóspedes. Internamente, a charmosa decoração minimalista promove uma atmosfera de acolhimento e bem-estar aos hóspedes.

As unidades possuem cozinha completa, incluindo frigobar e forno de micro-ondas e, nos banheiros, ducha de aquecimento a gás, amenities especiais, roupões e toalheiro térmico. A cama king size com enxoval macio, ar-condicionado quente e frio, smart TV de 50 polegadas e wi-fi complementam os itens de conforto da habitação.

Cada um é uma pequena ilha de bem-estar cercada de verde por todos os lados. Na área externa ficam o estacionamento individual, um deck privativo com hidromassagem coberta e vista para as montanhas, espreguiçadeiras e Fire Pit, que garante o clima quentinho de romance no friozinho noturno da serra.

Opcionalmente o local oferece café da manhã entregue no próprio domo em uma cesta com suco, pães artesanais, bolo do dia, salgados, queijos, frutas frescas e produtos locais. A inclusão do serviço deve ser feita no momento de finalizar a reserva pelo site do empreendimento.

A propriedade, que preserva 80% de mata nativa, é perfeita também para atividades contemplativas, meditação e amantes do ecoturismo. Logo na chegada, é possível avistar um lindo lago com uma pista de caminhada ao redor, complementada por uma trilha em meio à mata que dá acesso à cachoeira da propriedade.

Os observadores de aves e admiradores da natureza encontram os principais pássaros endêmicos da Serra da Mantiqueira, entre eles, tucanos, jacus, pica-paus, jacutingas e saracuras, para citar apenas alguns.

O Domo da Montanha está inserido no Corredor Ecológico da Serra da Mantiqueira, circuito que favorece o contato com a diversidade da flora e fauna da região. Sua localização também é um ponto de partida estratégico para uma escapada ao centro turístico de Monte Verde ou para explorar os atrativos serranos da charmosa vila.

Serviço

Domo da Montanha – Hotel-Cápsula

Mais informações e reservas: WhatsApp (11) 95311-8080

www.domodamontanha.com.br Instagram: @domodamontanha