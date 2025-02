Dono do hit viral "Bonde das Oncinhas", DJ LK da Escócia lança seu primeiro álbum da carreira Após conquistar o mundo com o hit viral "Bonde das Oncinhas", DJ LK da Escócia está pronto para um novo marco em sua carreira Cartão de Visita|Do R7 31/01/2025 - 16h46 (Atualizado em 31/01/2025 - 16h46 ) twitter

Confira: https://smb.lnk.to/ TropadoLKParte1

Assista: https://youtu.be/boS27iQbL-U

Após conquistar o mundo com o hit viral "Bonde das Oncinhas", que ultrapassou 2 milhões de criações em aplicativos de vídeos curtos, se tornou um viral global com mais de 4,8 milhões de streams, entrou nos charts virais da Suíça e do Paraguai, e foi dançado por grandes influenciadores ao redor do planeta, DJ LK da Escócia está pronto para um novo marco em sua carreira. Agora, o DJ lança seu primeiro álbum, intitulado "Tropa do LK - Parte 1", um projeto que celebra o melhor do funk carioca com 20 faixas inéditas, além de “Bonde das Oncinhas”.

Nome por trás do sucesso “Tubarão Te Amo”, LK acerta mais uma vez em cheio com “Bonde das Oncinhas”, que trouxe mais de um milhão de ouvintes mensais ao seu Spotify. A música, inspirada pela volta das estampas de oncinha, que vêm tomando conta dos looks femininos nos bailes do Rio de Janeiro, foi usada em posts de celebridades, marcas e influenciadores do Brasil e do mundo, como: Maisa, Jacquemus, Vogue Magazine, Ryniel Pineda (influenciador filipino conhecido como o "dancing security guard") e Charli D'Amelio (uma das influenciadoras mais seguidas do mundo).

Em “Tropa do LK – Parte 1”, o DJ conta com participações especiais de grandes nomes da cena, como MC GW, DJ Créu, MC Pânico, MC JL BXD, entre outros, trazendo um repertório diverso e vibrante. A faixa que encabeça o projeto é "Vai Se Joga", parceria com MC PL Alves e chega com um ritmo totalmente dançante e contagiante, perfeito para as festas e bailes de todo o Brasil.

Para elevar ainda mais a experiência, "Tropa do LK - Parte 1" será acompanhado por um audiovisual exclusivo, gravado com uma vista deslumbrante do Rio de Janeiro, transmitindo toda a energia do verão e do carnaval carioca. O vídeo do set está disponível no canal Filtr Music Brasil. Com esse lançamento, DJ LK da Escócia reafirma seu nome como um dos principais produtores do funk atual, pronto para dominar as pistas e continuar sua trajetória de hits globais.

Dono de vários hits, com mais de 2,6 milhões de ouvintes mensais no Spotify, o carioca Dj LK da Escócia é apaixonado por música, em especial funk. Ainda criança, se aventurava com alguns vocais, mas, com o passar do tempo, foi se aprofundando e se tornou produtor. Aos 20 anos, se arriscou ao lançar sua primeira música, que se tornou seu primeiro hit, “Tropa Das Sem Limites”. Dali em diante acertou mais de 10 canções, como “Vai Pegar Nunca Só em 2500”, “Quebra De Ladinho Faz O Coraçãozinho”, “Pras Novinha”, com MC Livinho, e o grande sucesso “Tubarão te amo”, que entrou no chart do Spotify global.