Dos tribunais aos palcos: conheça a promessa do pop que trocou a advocacia pela carreira artística A artista Clarissa Melo, 32, abandonou o direito e conta que não se arrepende Cartão de Visita|Do R7 24/03/2025 - 20h05 (Atualizado em 24/03/2025 - 20h05 )

A artista Clarissa Melo, 32, abandonou o direito e conta que não se arrepende. “Mais pessoas estão focando no que gostam, me vi nessa situação e decidi que era a hora certa".

Clarissa Melo, se graduou em direito em 2016, mas a música é presente em sua vida desde a infância. “Meu pai tocava violão, eu já vivia essa arte em casa, então, aos 9, despontei no coral da escola”. A artista foi convidada a participar de um dos corais mais importantes do Sul do Brasil, o “Coral Show Criança Feliz”, onde permaneceu por 15 anos.

Depois desse longo período se dedicando ao público infantil, a cantora decidiu que era hora de entrar em uma onda mais jovem. “Quando direcionei meu objetivo, o pop, oportunidades incríveis surgiram”. Clarissa abriu shows de vários artistas, incluindo um dos maiores nomes da MPB, Ana Carolina.

Atualmente, Clarissa investe em shows particulares, como o tributo à Dua Lipa, “Hotter than Hell” , e acaba de lançar o single 'DNA' seu sexto single, acompanhado de um clipe totalmente autoral!

Clipe: https://youtu.be/HMESp3YQvBI? si=xeBKEV76Ifgld1jA