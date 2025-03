Dose dupla: Ribeirão Preto terá show com Turma do Pagode e Jeito Moleque no mesmo palco Encontro histórico do pagode será no dia 04 de abril com grandes e novos sucessos das duas bandas Cartão de Visita|Do R7 26/03/2025 - 15h06 (Atualizado em 26/03/2025 - 15h06 ) twitter

Encontro histórico do pagode será no dia 04 de abril com grandes e novos sucessos das duas bandas

Turma do Pagode e Jeito Moleque no mesmo palco. Esse encontro histórico está marcado para o dia 04 de abril, na Fazendinha, em Ribeirão Preto. Os fãs terão a oportunidade de curtir os dois grandes sucessos do gênero juntos em uma noite memorável. Os convites já estão à venda pelo Guichê Web, com valores a partir de R$ 60,00.

As opções de setores são Pista, Front Stage e Camarote Open Bar, com chopp, cerveja, vodka, gin, refrigerante, suco e água. Com hits que marcaram gerações, as duas bandas prometem levar o público a uma viagem pelo melhor do pagode.

Completando 25 anos de carreira, Turma do Pagode cantará sucessos como Lancinho, Cobertor e Camisa 10, além da mais nova música “Quem vai ter coragem”, um feat com Sorriso Maroto e Belo, que já passou de milhões de acessos nas principais plataformas de áudio de vídeo. A música vem do repertório do DVD Mixturadin 3.

Já o Jeito Moleque terá clássicas como Amizade é Tudo e Me Faz Feliz, garantindo um show inesquecível, além do novo sucesso “Me Escolheu”, um feat com Léo Santana. A banda comemora 25 anos de estrada e, no ano passado, gravou o seu DVD com participação da Turma do Pagode. Esse grande encontro será a partir das 21h.

SERVIÇO: Turma do Pagode e Jeito Moleque

Quando: 04 de abril, a partir das 21h

Local: Fazendinha

Rodovia Anhanguera, Km 316,5, Jardim Salgado Filho, Ribeirão Preto/SP

Informações: (16) 4141-3138

Classificação: 18 anos

Ingressos: Pista: R$ 60 / Front Stage R$ 100,00 / Camarote Open Bar (Cerveja, Vodka, Refrigerante, Suco e Água) R$ 180,00

Pré-venda online: Guichê Web

Pontos físicos Ribeirão Preto:

Óptica Conceito – Av. Independência, 2175

Chapelaria Garcia – Mercadão

RK Calças – Rua Visconde de Inhaúma, 534